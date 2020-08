Otro día sin Messi en Barcelona: no entrenó y ya hablan de despedida

Otro día sin Lionel Messi. El FC Barcelona completó este lunes su primera jornada de trabajo después de las pruebas PCR y tampoco apareció el capitán en la sede.

No se esperaba que acudiera, pero sigue siendo una novedad un entrenamiento sin la máxima figura del club. Y al final no es más que una nueva señal de lo difícil que será su salida, pues los directivos catalanes no quieren ya abrir una puerta al diálogo.



Y en este escenario, sabiendo que lo más probable es que Messi al fin se vaya y se vaya mal, medios como el diario Sport ya imaginan una posible despedida, que probablemente le negará el club, si es que el conflicto sigue escalando.



Este podría ser, según el medio, un homenaje a la altura del ídolo. ¿Será el único después de 20 años haciendo historia?: