Duro contra Messi: ‘Ya no es el mejor del mundo, es riesgoso ficharlo’

No todos en Inglaterra ven con buenos ojos la posibilidad de que Lionel Messi llegue a la Premier League, y menos que sea la gran contratación del Manchester City, pues sus mejores años ya pasaron jugando para el FC Barcelona.



Ahora que LaLiga de España ha confirmado que para fichar a Messi hay que pagar 700 millones de euros, hay quienes piensan que sería un grave error contratar al astro argentino, quien ya tiene 33 años y en sus últimas campañas ha mostrado cierto declive.



Es el caso de una leyenda del Arsenal de Londres, quien escribió una fuerte columna en el ‘Daily Star’, dejando claro que el Messi que llegaría a Inglaterra no es el mismo de antes. Se trata de Paul Merson, histórico de los ‘gunners’.



“Messi ya no es el mejor jugador del mundo. ¿Vale la pena pagar 500 millones de libras esterlinas para ver el final?”, se preguntó el ex futbolista en una columna. Luego, agregó: “No me malinterpreten, Messi fue el mejor jugador del mundo, pero los tiempos cambian y él hoy es una sombra de lo que supo ser. No quiero verlo jugar como lo hizo contra Bayern Múnich. Eso fue un fútbol cercano al retiro”.



Y luego hizo una advertencia al Manchester City. “Es un gran riesgo ficharlo ahora por tanto dinero, cuando sus mejores días ya han pasado. No se puede advertir por televisión, pero cuando lo ves en persona, él literalmente está parado en la cancha. Nunca he visto algo así. Camina mirando alrededor y esperando que la pelota le llegue. Si va al City y jugadores que se esfuerzan como De Bruyne o Raheem Sterling ven que él no, ¿eso no causará conflictos?”.



Pero las críticas fueron mucho más allá. Merson dijo que “Messi aún puede hacer cosas geniales, pero ya no es el de hace cinco años”; y no pudo evitar la eterna comparación con Cristiano Ronaldo, quien “aún logra números estelares y se ha ido a desafiarse a sí mismo a otro país”.



Y finalmente, el ex Arsenal dejó en el aire la posibilidad de que Messi esté utilizando todo este ruido, pero no quiera irse del Barcelona. “Yo me pregunto si al final todo esto es un juego para ganar en una puja de poder con el Barça. Messi podría terminar no yéndose a ningún lado”, concluyó.