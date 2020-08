¿Se viene la mejor Premier en años? Mega estrellas que llegarían

Este 2020 ha dejado una infinidad de momentos atípicos en el fútbol mundial, desde la suspensión de las ligas por culpa del coronavirus hasta fichajes que absolutamente nadie hubiese imaginado.

​

Justamente la Premier League está ad portas de una temporada histórica, con jugadores de primerísimo nivel en los equipos más importantes de Inglaterra. En cuestión de días, el torneo más importante del mundo podría concretar un año de ensueño.

​

¿Por qué? Sencillo, futbolistas de la talla de Lionel Messi, James Rodríguez, Thiago Alcántara y Philippe Coutinho sellarían su paso al fútbol inglés en cuestión de días. Acá en FUTBOLRED hablaremos de cada caso:

Lionel Messi: Es quizás el fichaje más esperado en los últimos 20 años o incluso más. La posibilidad de que el astro argentino se junte con Pep Guardiola es cada vez más alta y los aficionados del Manchester City no se cambian por nadie. Messi desea salir del Barcelona, el City lo ofrece el mejor proyecto y la Premier le sacará una ventaja enorme a La Liga; todos ganan.



James Rodríguez: Carlo Ancelotti es el padre futbolístico de James. Cuando su carrera se enciende en llamas, aparece el italiano para apaciguar el peligro. En esta oportunidad, cuando la relación con Zidane no podía estar peor, Everton abrió sus puertas y, a menos que algo extraordinario ocurra, el colombiano será la nueva estrella de los ‘Toffees’.



Thiago Alcántara: Su partido frente al PSG en la final de Champions fue un verdadero recital. Demostró al mundo su calidad, madurez y jerarquía en el centro del terreno, motivo por el que Jürgen Klopp, ni más ni menos, lo quiere a toda costa en Liverpool. La salida del Bayern es un hecho, ahora solo resta esperar por el negocio entre ingleses y alemanes. Es cuestión de tiempo su llegada.



Donny van de Beek: Es de los pocos sobrevivientes de aquel memorable Ajax 2018-19. Ahora bien, su tiempo en Holanda ha culminado y llegó la hora de dar un paso a la élite del fútbol. Aunque el Barcelona de Koeman lo quiso, el centrocampista optó por fichar con el Manchester United y esta semana quedará todo listo.

​

​Kai Havertz: La noticia que viene esperando Chelsea desde hace más de dos meses. El joven sensación del fútbol alemán es la cereza en un Chelsea plagado de nuevas estrellas. Desde Inglaterra aseguran que es “inminente” su anuncio oficial.

​

​Philippe Coutinho: El supercampeón de Inglaterra planea ir por más y para Mikel Arteta la pieza que hace falta es Coutinho. Arsenal es el único equipo que se ha mantenido firme con el brasileño, pero será Koeman quien decida si acepta cederlo o planea tenerlo en cuenta en Barcelona. Al finalizar sus vacaciones, el ex-Liverpool sabrá su furturo: Cataluña o Londres, de ahí no saldrá.

​

Rodrigo De Paul: Llegó sin mucho bombo al Udinese, un joven talento que no brilló en Valencia y buscaba su segunda oportunidad europea. Pues bueno, ahora es capitán, referente y uno de los mejores mediocampistas del fútbol italiano. Marcelo Bielsa concretó a Rodrigo y ahora espera a su compatriota en el proyecto Leeds.