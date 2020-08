¡Voz oficial! Primer familiar de Messi se pronunció sobre su futuro

Incertidumbre, polémica y problemas entre Lionel Messi por su futuro con o sin Barcelona. El argentino no se presentó este domingo a las pruebas y empieza la tensión del club y el argentino.



Hasta el momento, el entorno del futbolista no se había pronunciado oficialmente. Ahora, el primo del jugador argentino, Maximiliano Biancucchi Cuccitini, habló sobre el futuro y demás temas del futbolista.

“Si Leo se llevaría mal con jugadores, diríamos que es problemático. Él tiene que buscar el lugar donde sea feliz. Si él era feliz en Barcelona, se hubiera quedado ahí. Esa felicidad no continúa en é y quiere buscar nuevos rumbos. Está en su derecho. Por lo que leí, él tiene contrato hasta el año que viene. Si lo analizamos, sería positivo que se vaya hoy porque al club le entraría un dinero, no se iría libre. Eso es una particularidad que pocos lo dicen y es un gesto noble de él. Tiene que hacerle caso a lo que siente”, dijo el familiar de Messi en 'Los Unos Y Los Otros, de Radio Continental'.



Por otro lado, tocó el tema del futuro. Sin embargo, fue más opinión que una realidad, pues el futuro que tendrá el argentino sigue siendo problema por su disputa de contrato con Barcelona.



“Yo pensé que nunca se iba a ir de Barcelona y sin embargo, ahora estamos con esto que parece que se va, que se queda, que no sabemos. engo la esperanza que en algún momento Leo pueda jugar en Newell’s. Ojalá así sea para devolverle el cariño que la gente de Newell’s le tiene y el fútbol argentino en sí. A mi me gustaría verlo en un equipo que juegue bien. Soy apasionado del buen fútbol. De todos los equipos que se nombran, me parece que en el Manchester City encajaría bien. Por ahí, en el PSG también, pero vamos a esperar y a donde vaya que sea feliz y tenga paz", finalizó.