¡La noticia que esperaban en Boca Juniors! Sebastián Villa ilusiona

Boca Juniors puede estar tranquilo. Si gana su próximo partido en la Liga Argentina podría ir encaminando un nuevo título, aunque no lo tendrá para nada fácil contra un club que apretó en las primeras fechas. Lo positivo, los leprosos perdieron ante Tigre en condición de locales y los Xeneizes se ilusionan aún más por esta noticia.

Sin embargo, lo que más celebra Hugo Ibarra y sus dirigidos es la posibilidad de contar nuevamente con Sebastián Villa, quien fue operado por un golpe en su rodilla en el mes de agosto. La intervención fue en septiembre en los primeros días, y se le había dicho que a finales de octubre podría estar. Villa se dedicó a agilizar su recuperación, y en menos de lo presupuestado, pudo volver a los entrenamientos con el grupo completo, y es la gran novedad en la lista de Ibarra para esta penúltima fecha que puede ir decidiendo cosas en el torneo.



Y es que, Sebastián Villa habla en cancha. Las grandes oportunidades que le han dado las ha aprovechado incesantemente, pero no deja de ser curioso que nunca lo hayan echado del club por las polémicas. Juan Román Riquelme ha mantenido que lo importante es que rinda en cancha, ignorando así las investigaciones que lo rodean sobre acosos sexuales en Argentina y con su exnovia Daniela Cortés.



Sebastián Villa habla en cancha y celebró que en menos de lo presupuestado, logró entrenar en separado del grupo. Con videos de él entrenando con el balón en sus pies y otros ejercicios, Villa confirmó una grata noticia que ilusiona a Hugo Ibarra, y a sus compañeros en Boca Juniors.



Después de dos meses más o menos, Sebastián Villa volvió a una nueva convocatoria con Boca Juniors para medirse a Newell’s Old Boys en la penúltima fecha. El antioqueño se entrenó con sus compañeros y fue la gran novedad en el listado de concentrados previo al partido.



Así, Hugo Ibarra pudo recuperar a una pieza fundamental como lo ha sido Sebastián Villa. Sumado al colombiano, el peruano, Carlos Zambrano también es otra novedad en el listado. Quien no se ha recuperado todavía es Exequiel Zeballos. Ahora, quedará a la expectativa si Ibarra dispondrá en cancha de estos dos jugadores, o preferirá no arriesgarlos.