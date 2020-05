Al detalle: la defensa de los testigos de Villa contra Daniela Cortés

Sebastián Villa sigue en problemas judiciales luego de que Daniela Cortés lo denunciara por presunto abuso físico y violencia de género. La mujer era la pareja del futbolista colombiano.



Cortés ya tuvo su audiencia y presentó sus testigos. Ahora, fue el turno para Sebastián Villa, quien presentó como testigos a su representante, Rodrigo Riep, y un familiar de Juan Fernando Quintero, Brian Alvarez Acero.

En 'Olé', medio argentino, publicaron la defensa que hubo de los dos testigos a favor del colombiano. Por un lado, mencionaron que hubo insultos contra el futbolista, mientras que también contaron que al jugador de la Selección Colombia le tocó encerrarse en una habitación.

Brian Álvarez Acero, primo de Quintero:

“Villa y Juanfer tienen el mismo representante, y yo lo fui a recoger a su casa porque dijeron que había tenido un inconveniente. La verdad que (Daniela) no tenía absolutamente nada. Yo estaba a tres o cuatro metros de distancia y ella, de la puerta para adentro en una zona demasiado iluminada. Cuando nosotros salimos para la casa a buscar el pasaporte, Juanfer llamó a Daniela y me avisó que no había problemas, que fuéramos. Ella no se sorprendió cuando volvimos", dijo.

Rodrigo Riep, representante de Villa:

“La chica (Cortés) vino y estuvo uno o dos meses y se fue, iba a y venía, estaban unos meses acá y unos meses allá, tenían ese ida y vuelta permanente, hasta que en un momento como todas las cosas de pareja o de noviazgo, se peleaban y se perdían cinco meses y después volvía un mes, era todo una cosa así.



Más o menos febrero o mediados de febrero y un día me llama y me dice: 'Viene Daniela, yo la amo, sé que tenemos muchas diferencias pero quiero solucionar esto, ella me está pidiendo que le dé una oportunidad. La chica llegó y a los pocos días se declaró esta cuarentena, y se quedaron encerrados los dos. Al mes Sebastián empieza a llamar que la estaban pasando mal, que la convivencia no la aguantaba más con ella, que se quería ir y que se quería separar. Las discusiones arrancaban porque Daniela se había llevado 400.000 pesos de un millón que había retirado Sebastián del banco para pagar la cuota de su auto. Sebastián me llama haciendo una videollamada. Yo lo único que escuchaba era 'a mí no me vas a dejar hijo de puta negro mal parido gonorrea' y distintos insultos hacia él, yo le decía que se tranquilizaran (...) Cuando llegó a lo de Juanfer me contó que se encerró en la habitación y ella le pateaba la puerta



Pasan dos horas más o menos y vemos este tipo de posteo, me llama desesperado, asustado, diciéndome que 'cumplió con las amenazas que me hizo de destruirme la carrera, mirá lo que hizo' (...). Le estaba haciendo todo lo que había dicho que le iba a hacer, que lo iba a destruir. Y me aseguró que nunca la agredió ni la tocó. En la videollamada no vi ninguna marca o señal que puede interpretarse como golpe en su rostro y tampoco que Sebastián la haya tomado de los brazos durante una discusión", finalizó.