Movidas y respuestas para que Villa salga Argentina y cambie de club

El caso de Sebastián Villa continúa siendo tratado en los medios de comunicación argentinos y esta vez las palabras llegan de Fernando Burlando, el abogado que defiende y representa a Daniela Cortés en el proceso judicial.



Recientemente, se había conocida que Villa solicitaba un permiso especial para poder salir del país cuando el fútbol se reanude, pues su equipo deberá jugar Copa Libertadores y él podría ser convocado a la Selección Colombia en algún momento, como ha sucedido antes. Sin embargo, este mismo permiso también podría servirle para ser vendido a otro club. Cabe recordar que la ley no le permite al futbolista abandonar Argentina.

Sobre este hecho, el abogado de Daniela expresó que él no quiere afectar el trabajo del deportista, pero que la intención es que él permanezca en el país hasta que finalice por completo este proceso judicial.



“Yo no creo que él pueda jugar en otro fútbol que no sea el de Argentina porque tiene la prohibición de salir del país mientras dure el proceso. No nos interesa que él no trabaje, sino que esté aquí mientras dure el proceso. Daniela lo perdona, pero no quiere que deje su carrera futbolística porque no tiene un odio endemoniado por él. Solo queremos que cumpla la ley”, dijo.

Según Burlando, en entrevista con ‘Planeta 947’, este ha sido un proceso muy difícil para Daniela Cortés, pues las declaraciones de Villa ante la ley también la han lastimado.



“El dolor que le provoca a ella escuchar que él se presente a la justicia y sienta que ella mienta con dinero, el embarazo y demás. Una pericia sicológica denomina el grado de violencia sufrida por Daniela en 11 y el máximo es 13”, añadió.

Sobre las pruebas que han sido públicas, el abogado señaló que todas se pueden presentar, pero que no todas serán tomadas dentro del proceso.



“Actualmente cualquier medio de prueba es válido, pero luego son los jueces los que deciden si sirve o no. Se van a hacer pericias sobre teléfonos que están en México, Colombia. Esto es muy novedoso y la justicia de Argentina las puede hacer”, expresó.