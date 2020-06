Sebastián Pérez no descarta revancha en Boca: su futuro es incierto

Sebastián Pérez sigue pensado en su futuro. El volante colombiano se encuentra a las órdenes de Miguel Ángel Russo, quien no le ha definido su continuidad en el equipo. Ante la incertidumbre por su futuro, el jugador antioqueño aseguró estar listo para tomar revancha en Boca Juniors si se da la posibilidad e igualmente comunicó que no le cierra las puertas a Nacional ante una posible oferta.

Pérez volverá a estar disponible en Boca juniors a partir del primero de Julio, aún así, no sabe si continuará en el equipo, de quedarse lucharía por tomar protagonismo, si no se da la oportunidad, analizaría la mejor oferta: “Venimos entrenando virtualmente con todos los muchachos, pero después del 30 de junio podría volver a jugar... (con Russo) Tenemos pendiente charlar mi continuidad. El mercado será muy extraño y estamos esperando la decisión por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico, pero si me toca quedarme en Boca estaría agradecido porque sería una revancha, pero si me toca buscar un nuevo rumbo también esperar lo mejor", afirmó el volante en entrevista con Blog Deportivo.

Asimismo, añadió: “Uno no cierra las puertas en volver al fútbol colombiano, a Nacional, este mercado estará raro, donde se me presente bienvenido, y ya analizaremos las ofertas”.

Finalmente, Pérez habló de su relación con José Pékerman, afirmando estar agradecido con el estratega argentino: "Agradecido con él. Fue el hombre que me llevó cuando creo que sentía que podía ir a selección, es una persona que te habla, te da la tranquilidad para jugar y despliega toda tu confianza, con sus consejos es una persona con mucha experiencia y acá en el fútbol argentino también aportó”.