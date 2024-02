¿A rey muerto, rey puesto? Sao Paulo reemplazaría a James con estrella

James Rodríguez ha sido la noticia del día en Brasil, después del anuncio de Globoesporte de su decisión de salir del club mediante un amigable acuerdo.

El colombiano estaría inconforme por la poca continuidad que ha tenido en el club, una situación precipitada por sus problemas físicos, esos que ha arrastrado durante los últimos años.



El rendimiento del jugador no ha sido el esperado, pero la idea, según los directivos, era esperar a que pudiera mejorar y aportar al equipo, solo que la paciencia no ha sido la característica principal del zurdo y él habría dado el paso para irse de manera abrupta.



Así que está a un paso de irse y eso de alguna manera se esperaba en el club. Por eso habrían tomado ya algunas precauciones, empezando por el reemplazo. Y el objetivo sería nada menos que un campeón mundial, alguien con el impacto mediático que está dejando el creativo.



Se trata de Ángel Di María, quien termina contrato con Benfica en junio próximo. Desde el pasado Primero de enero está habilitado para firmar un preacuerdo, lo que ilusiona a Sao Paulo, que le ofrece una escuadra ganadora -acaba de quedarse con la Supercopa, venciendo a Palmeiras- y un gran respaldo.



Sin embargo, hay dos complicaciones: otros equipos como Gremio, Corinthians y Rosario Central están pensando en ir por el jugador, quien por ahora no contempla el retiro y está jugando al más alto nivel, lo que lleva al segundo inconveniente, el alto salario que tiene en Portugal.



El argentino ya habría rebajado su salario en Benfica, donde gana unos 5 millones de euros, una cantidad difícil para el club paulista. Lo bueno es que si se libera el salario de James eso ayudaría a ir por el argentino, quien, en caso de fichar, sería el mejor pagado del fútbol brasileño, superando a Dudu (Palmeiras), quien gana casi 4 millones de dólares.