¿De cuánto estamos hablando? Lo que perdería James fuera de Sao Paulo

James Rodríguez tiene un pie y medio fuera de Sao Paulo, un capítulo más de la novela de clubes en los que no ha terminado su contrato en los últimos años.

No juega, no está conforme, su principal característica no parece ser la paciencia y por eso se iría, pues según Globoesporte le ha propuesto al club una salida amistosa y le han dicho que sí.



¿Por qué dejarlo ir tan fácil? Como todo en el fútbol, porque al final es cuestión de plata. Y al cruzar las cuentas de un jugador que generó gran expectativa pero solo jugo 14 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias, las cuentas no dan.



En un diálogo con Globoesporte, Carlos Belmonte, director deportivo de Sao Paulo, confirmó que el acuerdo con el zurdo fue por cerca de 2 millones de dólares al año, unos 10 millones de reales brasileños y cerca de 8.700 millones de pesos colombiano, sin contar las bonificaciones.



En su momento se consideró que era muy costoso el fichaje, pero Belmonte calmó lo ánimos: "“No tuvimos ningún impacto financiero por retener a los jugadores y traer a Lucas y James. ¿Por qué? Por la multitud. El promedio de asistencia y recaudación que tuvimos durante este período se mantuvo hasta el punto que vimos que era posible aguantar. No queremos negociar con nadie ahora, nos vamos a contener”, expresó.



Bajo las actuales condiciones, esos ingresos por cumplimiento de objetivos no se cumplieron, lo que significa que el club brasileño se ahorraría eso en el futuro y cerca de 3 millones de dólares de salario, pues el acuerdo era hasta 2025. A ellos les cierra.



Y a James, en realidad, también. Su futuro económico no depende de dejar de facturar esas cantidad y está más enfocado en jugar y tener continuidad para mantenerse activo e influyente en la Selección Colombia, que le depara en 2024 una Copa América y la continuación de las Eliminatorias al Mundial de 2026, su objetivo más ambicioso.