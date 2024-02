Y ahora, ¿quién querrá contratarlo? Posibles nuevos destinos de James

James Rodríguez empieza a escribir una nueva novela. Según Globoesporte de Brasil, le ha comunicado a Sao Paulo que quiere irse amistosamente y le han dicho que sí, que está bien. El anuncio sería cuestión de horas.

La historia de los últimos años de su carrera se repetiría y de nuevo estaría ante la incertidumbre de lo que pasará. A sus 32 años, con un historial de lesiones a cuestas pero con un talento que no admite discusión, está listo para volver a pasar hojas de vida. ¿Quién las recibirá? Esa es la cuestión.



Desde Turquía hablan de un interés del Besiktas y de la intención del jugador de volver a Europa. Sin embargo, no es la primera vez que se menciona ese club, sin que hasta el momento se haya hecho una oferta formal.



“La idea es retenerlo, pero nunca sabemos qué pasará. No fuimos contactados, es jugador del Sao Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol”, destacó Julio Casares, presidente de Sao Paulo, hace un par de días, antes de la petición de James de facilitar su salida.



De hecho, a mediados de 2023 también se dio como un hecho la llegada del creativo al Besiktas, pero su presidente, Amhet Nur Cebim, afirmó:“¿Cuál es su nombre? ¿Rodríguez? No, no está en nuestra agenda”. Y eso que en ese momento también era agente libre. ¿Cambió en algo la situación? Por ahora, oficialmente, no hay señales de eso.

​

Como tampoco hay pistas sobre otros dos posibles destinos que se mencionan aleatoriamente: ¿jugará en otro equipo de Brasil? Botafogo lo quiso insistentemente antes de su llegada a Sao Paulo y se dice que le ofrecieron una suma parecida a la que ganaría en el gigante brasileño, pero no hay indicios de que quieran hacerle de nuevo una oferta tras el desplante. Es fútbol y todo puede pasar, pero es el único club de Brasil que ha mostrado interés.

​

Una opción más sería Estados Unidos, pero de nuevo no hay manera de saber si interesa o no: cuando el zurdo salió de Olympiacos se habló con insistencia de su interés de llegar a Estados Unidos, no por ele efecto Messi -que claramente era atractivo- sino porque quería explorar ese mercado y estar cerca de su hija, radicada en ese país. No llegó a cristalizar ninguna oferta, en parte porque ahora la MLS ficha jugadores muy jóvenes y, salvo el campeón mundial y sus amigos del Barcelona, son pocos los veteranos que interesan. ¿Si está libre, no es interesante James? Otra vez, un jugador libre con su trayectoria siempre puede dar sorpresas.