Vélez no perdonó otra aventura de James Rodríguez: ‘Más de lo mismo’

James Rodríguez generó una bomba en Brasil, luego de reunirse con las directivas del Sao Paulo y dejarles clara su postura de irse del club por poca participación en la plantilla.





El conjunto paulista tendrá la decisión final de rescindirle el contrato y la muy segura no continuidad del diez ha generado todo tipo de críticas, pues una vez más terminaría un vínculo sobre la marcha.



El periodista y analista Carlos Antonio Vélez no fue ajeno a la situación de James y criticó fuertemente al colombiano por esa decisión, dejando en claro que siempre saca una excusa diferente para no tener estabilidad en un club.



“Ya no es por el frío, ni porque comen con la mano, es por…siempre hay algo para no cumplir y salir corriendo. Más de lo mismo”, dijo Vélez en su cuenta de ‘X’.



Ya no es por el frio, ni por que comen con la mano, es por… siempre hay algo para no cumplir y salir corriendo! Mas de lo mismo! https://t.co/rHYaH6IYjp — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) February 7, 2024



​Aún a James Rodríguez le quedan 18 meses de contrato y una vez más el colombiano le diría adiós a un equipo, pues ya ha sido una de las constantes del jugador en los recientes años, siendo Olympiacos y Al Rayyan los últimos casos en los que decidió irse a mitad de camino.