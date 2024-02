Otro que anticipa una decepción más por James: Iván Mejía, resignado

Se habla y mucho en Brasil de James Rodríguez y las noticias sobre su situación en Sao Paulo son verdaderamente desconcertantes.

El colombiano se negó a viajar con sus compañeros para la final de la Supercopa que le ganaron a Palmeiras, aunque la decisión fue llevar todo el plantel, aún quienes estaban lesionados.

El asunto no cayó bien pues Carlos Belmonte, director de fútbol del club, describió así esa ausencia: "Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho... Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Dani Alves. Nadie es más grande que São Paulo", afirmó.

La historia, infortunadamente, no es nueva y se suma a las decisiones del jugador en los últimos años, que han provocado su intempestiva salida de clubes como Al-Rayyan de Catar y Olympiacos de Grecia, cuando aún tenía contratos vigentes.



De eso se lamentó el analista Iván Mejía, quien, en sus redes sociales, citó la declaración de Belmonte y sentenció: "Esta historia ya la conocemos. Y el final será el mismo", dijo en sus redes sociales, anticipando una salida de Sao Paulo, teniendo contrato vigente, y un nuevo capítulo de incertidumbre.

Esta historia ya la conocemos. Y el final será el mismo. https://t.co/dGKb2n7hYA — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 5, 2024

Mejía compartió también las declaraciones del técnico Thiago Carpini, quien con total honestidad y sin esconder detalles (como pasó en los últimos años con la salud del zurdo), describió cuál es la situación real del jugador en la plantilla: "Con cada secuencia que tiene, viene con un problema crónico en el tendón, en la pantorrilla. Pierde tres o cuatro días y, cuando alcanza su mejor forma, lo vuelve a sentir. Creo que esto ha afectado su parte mental y ha dificultado su regreso”, dijo el DT en charla con Os Donos da Bola.

¿Tendrán razón los críticos que sospechan un final poco feliz en la carrera del creativo? ¿Cómo afectará su situación en Selección Colombia? Se dice en Brasil que esta semana habrá una reunión para decidir su futuro. En todo caso, expertos como Mejía no son muy optimistas.