Carpini dice que lo de James es crónico: todas sus lesiones del sóleo

James Rodríguez y el sóleo, un dolor que viene y va, que afloja por momentos pero siempre regresa recargado, que lo sacó de carrera en sus mejores momentos y que ahora parece un karma.

Unas veces se identificó como un problema de pantorrilla, otros de un tendón, los ingleses le dijeron tendón de la corva, y así, con distintos nombres se ha ido convirtiendo en un calvario para el talentoso zurdo, quien ahora, según el técnico de Sao Paulo Thiago Carpini, ha vuelto a padecerlo.



"El problema es que ha estado luchando con la sesión de entrenamiento. Con cada secuencia que tiene, viene con un problema crónico en el tendón, en la pantorrilla. Pierde tres o cuatro días y, cuando alcanza su mejor forma, lo vuelve a sentir. Creo que esto ha afectado su parte mental y ha dificultado su regreso", contó el técnico actual del colombiano.



Y sí, puede que en Brasil no estén muy al tanto pero en este lado del mundo sí que se sabe del famoso sóleo que le ha generado largas ausencias en todos sus clubes. El dato es casi angustioso: suma al menos 205 días de baja en su carrera por problemas relacionados solo con este músculo, sin contar con otras bajas no explicadas, como los 33 días que no estuvo disponible en Al-Rayyan, sin que se explicara la causa.



El sóleo y James, una historia tristemente larga y desgastante. Este es su historial de lesiones por la misma causa:



Real Madrid

2014-2015 Lesión en el gemelo derecho; 7 días de ausencia

2016-2017 Lesión muscular en el soleo de la pierna izquierda; 14 días de ausencia

2016-2017 Molestia en el soleo de la pierna izquierda; 7 días de ausencia

2016-2017 Lesión en el soleo de la pierna izquierda; 30 días de ausencia



Bayern

2017-2018 Problema en el gemelo derecho; 18 días de ausencia

​2017-2018 Lesión en el gemelo izquierdo; 33 días de ausencia

2018-2019 Lesión en la pantorrilla izquierda; 21 días de ausencia



Real Madrid

2019-2020 Lesión del sóleo de la pierna izquierda, 18 días de ausencia



Everton

20/21 Lesión de pantorrilla 07/02/2021 13/02/2021 6 días

​20/21 Lesión de pantorrilla 22/02/2021 01/04/2021 38 días

20/21 Lesión de pantorrilla 01/05/2021 14/05/2021 13 días