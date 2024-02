James Rodríguez contestó a sus críticos con contundente vídeo

James Rodríguez no ha comenzado de gran manera el 2024. El futbolista no ha sido tenido en cuenta por Sao Paulo en el inicio de la campaña y aunque Thiago Carpini dijo que su ausencia se debe por una lesión crónica en el sóleo varios rumores indican que podría salir del club.



En el equipo no habría caído bien su ausencia en la Supercopa de Brasil y aunque su DT puso como excusa el tema de la lesión su futuro se decidirá en una reunión que se realizará próximamente.



Ante todo esto, una ola de críticas le ha llegado a James. Tanto directivos como hinchada y prensa han cuestionado su actitud y compromiso con el equipo más que todo por los rumores que indican que podría salir del club.

Pues bien, James se cansó de los comentarios y especulaciones en redes sociales y respondió con un contundente vídeo en su perfil de Instagram.



En el metraje se ve como el futbolista sigue entrenando con Sao Paulo y dejó en claro que pese a su lesión continúa dedicándose al 100% en su vuelta con el club.