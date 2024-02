¿Por qué Tolima no hizo grandes fichajes? David González respondió

Deportes Tolima inició de gran manera la Liga Betplay 2024-I. El vinotinto y oro venció a clubes de gran nivel como América y Millonarios y se ubica segundo en la tabla con nueve unidades.



Pues bien, tras este buen momento el técnico David González charló con Caracol Radio y allí habló del triunfo ante Millonarios, la importancia de varios jugadores en el plantel y la razón por las que no se hicieron grandes fichajes.

Sobre la victoria ante los albiazules señaló: “Mantener la intensidad de juego que mostramos en ese primer tiempo es muy difícil. Tenemos jugadores que están sorprendiendo a muchos, pero es normal que ese tipo de intensidad no se mantenga por el cansancio y demás. Nosotros salimos con la intención de ganar, nunca se da la instrucción de meternos en nuestro campo y darle el balón al rival, nunca. El mismo ritmo del partido y lo que entregas hace que en momentos deba ser así. El rival también juega”.



Además, se mostró tranquilo con el plantel actual: “El tiempo hace que este tipo de procesos, cojan más forma. Es bueno contar con el 100 por ciento de los jugadores que estuvieron el semestre pasado, a excepción de Juan David Ríos y otros que no contaron con tanta continuidad. La gran mayoría sigue y es un grupo que supo entender las formas e ideas que les dimos. Ellos se han tomado confianza, han aprendido a conocerse y se les nota en los partidos”.



Por su parte, explicó que el no haber fichado a grandes jugadores se debió por un tema económico, sino por decisión técnica.



“No tiene que ver tanto lo económico, sino que fue un consenso al que llegamos con César (Camargo) y los directivos. Tenemos una nómina excelente, cualquiera de los jugadores que tengo puede ser refuerzo de cualquier equipo de la Liga. No vi la necesidad de traer. Toda la vida dije que no entendía por qué los equipos traían seis refuerzos y al siguiente semestre otros seis, eso hace parte de cortar procesos. Entiendo que la hinchada y la gente a veces necesita ver nuevas caras para ver que se está haciendo bien el trabajo, pero cuando se tiene un grupo establecido no es tan necesario”.



Finalmente, habló de los sueños que tiene con Tolima: “El objetivo es el mismo, las ganas son las mismas de cuando llegamos en septiembre. Es ayudar a que este equipo siga creciendo. De la mano del presidente César Camargo, hemos encontrado mucha disposición y ganas. Sabemos que este equipo va para grandes cosas. Sería ideal hacer parte de esa historia y lo estamos disfrutando en los entrenamientos. Queremos poder ser instrumentos que ayuden a estos muchachos a escribir nuevos capítulos”.