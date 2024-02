Joana Sanz desveló el estado de Dani Alves tras presunta violación

Este martes se dio el segundo día del juicio en contra de Dani Alves en la Audiencia de Barcelona. El brasileño es acusado por abuso sexual contra una joven en la discoteca a finales de 2022.



22 testigos dieron su versión de los hechos y entre ellos se dio uno de los más esperados, el de la esposa de Alves, Joana Sanz y que es una de las piezas claves en la defensa preparada por Inés Guardiola, abogada del exjugador.



La modelo de 31 años aseguró que cuando llegó ese día de la discoteca estaba muy borracho: "No valía la pena hablar con él tal y como venía, mejor dejarlo para el día siguiente. "Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama".

Cuando fue consultada por si se había molestado con el jugador por no llevarla a la fiesta aseguró que “era mentira” y señaló que la última conversación con Alves fue sobre las 11 de la noche.



"En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche", señaló Sanz en la sala de la Audiencia.



Finalmente, la mujer enfatizó que ella nunca pidió legalmente el divorcio con el exfutbolista de 40 años.



Esta declaración llega a la par de que este martes los Mossos d’Esquadra confirmaron a través de las cámaras de seguridad de la discoteca la denuncia hecha por la joven que acusa a Alves de violación y por el que la fiscalía pide nueve años de cárcel.



De hecho, en esta segunda sesión, una docena de agentes de los Mossos testificaron sobre el tema y dijeron que la víctima estaba en shock cuando daba detalles de la violación y se resistía a denunciar porque creía que no le iban a creer o que se revelara su identidad.