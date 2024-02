¿Adrián Ramos llega al clásico ante Millonarios? Hay novedades

Millonarios y América de Cali protagonizarán este miércoles uno de los duelos que le dará inicio a la fecha 5 de la Liga Betplay 2024-I que se extenderá hasta el próximo sábado 10 de febrero.



Pues bien, en el cuadro visitante habrá una sensible baja ya que Adrián Ramos no se recuperó a tiempo de su lesión y será baja para el clásico que se jugará en el estadio El Campín.



Esto fue mencionado por el periodista, Leonel Cerrudo, de América en La Red, confirmó que Ramos no viajó a Bogotá para enfrentar a Millonarios ya que se encuentra en proceso de recuperación por su lesión.

El delantero sufrió una molestia en la parte inferior de su espalda en el duelo contra Patriotas más precisamente una lumbalgia mecánica de acuerdo al parte médico del club. Esto debido a un mal movimiento antes de los 15 minutos de ese partido.



Ramos actualmente está en rehabilitación a punta de analgésicos y antinflamatorios y se espera que esté disponible para próximos juegos.



Cabe señalar que el experimentado atacante venía siendo una de las piezas claves de América en la ofensiva del equipo dirigido por César Farías.