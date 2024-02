¿Lo extrañarán en Sao Paulo? No mucho: precarios números de James

James Rodríguez saldría más pronto de lo que todos pensaron del Sao Paulo de Brasil, que le abrió las puertas cuando no encontró opciones en Europa y le permitió disparar su nivel a eso que se ha podido disfrutar en la Selección Colombia. Lamentablemente, ese rendimiento no llegó a disfrutarse en el equipo que pagó su considerable salario, por lo cual ahora el camino sería el adiós.

El propio creativo, según informó Globosporte, habría pedido la finalización inmediata de un contrato al que le quedan todavía 18 meses, al parecer inconforme por la poca continuidad que tiene.



El problema es que, según su entrenador, Thiago Carpini, no juega porque físicamente no está a tope, porque arrastra una "lesión crónica" en la pantorrilla (el famoso sóleo), y eso "lo afecta mentalmente" para completar su recuperación y estar al nivel de sus compañeros.



No es una opinión demasiado distante de la que tenía su antecesor en el banquillo, Dorival Jr, quien tampoco quiso arriesgarlo y le dio poco protagonismo. Era difícil de entender para todos que pudiera tener un rendimiento de figura mundial con la camiseta de su selección, pero volviera afectado y estuviera ausente con la de Sao Paulo.



Lo cierto es que, cuando se confirme la decisión de rescindir el contrato, el colombiano se irá con números muy, muy por debajo de la expectativa que había en el momento de su fichaje, a mediados de 2023.



La estadística dice que jugó 14 partidos, marcó un gol y dio 3 asistencias, lo que resulta bastante distante de lo que se esperaba.







Números de James en Sao Paulo Foto: Sofascore para Futbolred

Más que eso, cuando estuvo en cancha contabilizó solo 1,2 pases clave por partido, con una efectividad del 89 por ciento en el pase. Eso siempre se le ha dado bien, la asociación con los suyos, pero evidentemente no hubo ocasión de hacerse más indispensable.



Un dato no menor es el ​51 por ciento duelos ganados en su corto paso por Sao Paulo, asunto que revive sus dificultades defensivas de toda su carrera y que da a entender que le faltó para consolidarse.

​

​Así que, si es por rendimiento, no lo extrañarán mucho en su actual club. Una pena que se hubiera perdido tanto esfuerzo.