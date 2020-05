¿Perdió oportunidades? Motivo por el que Arias saldría del Atlético

En meses pasados, Santiago Arias era la competencia directa para Kieran Trippier como el lateral derecho del Atlético de Madrid, tanto así que uno y otro casi se alternaban en las alineaciones titulares de Diego Pablo Simeone.



Por ejemplo, en el tramo del 25 de septiembre al 6 de noviembre, con un total de diez encuentros disputados, el colombiano jugó cinco partidos de inicio y el británico los restantes, pero incluso Arias tuvo más minutos, teniendo en cuenta que frente al Sevilla entró al descanso para completar uno de sus mejores choques de rojiblanco.

Ahora la situación es muy distinta para el hombre de Selección Colombia. No entró en la convocatoria en los últimos cinco partidos de forma consecutiva, desde su última titularidad en Valencia cuando fue reemplazado al minuto 67. Es más, ya no es la primera alternativa para Trippier, sino la última, superado también por Sime Vrsaljko, de vuelta a la competición el pasado enero después de un año de baja por una lesión en la rodilla.



Con el final de temporada tan cercano, las once jornadas restantes de LaLiga Santander toman una transcendencia indudable en su futuro como colchonero, sin el recorrido que esperaban ni el equipo ni él en su segundo año juntos.



Como para agregarle más leña al fuego, el conjunto español avisó a Gremio que desea el retorno del lateral brasileño Caio Henrique, para tener más variantes en la zona izquierda. Eso sí, su trámite para obtener la nacionalidad está detenido por la pandemia del coronavirus y en caso de no completarse, debería ocupar una plaza de extracomunitario.



La Liga solo permite tres en plantilla y el Atlético tiene allí a Lodi, Felipe y Arias. Lo lógico sería sacar al colombiano, teniendo en cuenta que hay otras dos cartas en su posición, y meter al brasileño para que refuerce su banda.



Lo cierto es que el futuro del antioqueño es una incógnita, por ahora ha jugado once de los 38 encuentros de esta temporada, nueve de ellos como titular, y dio una asistencia (empate a uno contra el Sevilla).