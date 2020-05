Entre lágrimas, Muñoz se despide de Nacional y explica por qué se va

Con la mente puesta en un nuevo anhelo, Daniel Muñoz, nuevo jugador del KRC Genk de Bélgica, habló a través de un video, donde se despidió de los hinchas de Atlético Nacional y aunque no pudo cumplir su promesa de irse campeón, espera triunfar en Europa y regresar al equipo verdolaga para cumplir lo pactado.



“Mi primer sueño cuando fui profesional era jugar en Atlético Nacional, le doy gracias a Dios y a todos los que hicieron posible que cumpliera este sueño. Fue algo muy lindo en mi carrera, me llevo los mejores recuerdos, me voy un poco triste porque quise irme campeón. La vida no es como uno quiere, las oportunidades llegan y si no se aprovechan, no vuelven. Siempre lo di todo por Nacional, cada minuto que jugué, lo disfruté”, indicó.

Además, “para mí como hincha fue una gran satisfacción portar la camiseta de Nacional, el número dos de Andrés Escobar y haber podido comandar el equipo, siempre he dado lo mejor. Espero que los hinchas comprendan, quiero cumplir más sueños y espero regresar en un futuro y cumplir ese sueño de ser campeón con Nacional”.

En cuanto a esta nueva aventura en Bélgica, Muñoz comentó que “es una gran oportunidad para mí y para mi familia, tomé esta decisión también pensando en ellos. Dios me dio esta oportunidad de jugar en Europa, es algo que todo jugador anhela, ahora espero competir en la élite y entregarlo todo para los equipos donde he jugado. Esto es un hasta pronto, volveré a jugar en Nacional, la vida es de decisiones, unos lo ven de una manera, otros no están de acuerdo. Los entiendo porque también soy hincha”.

Daniel también habló sobre los compatriotas que tendrá en el Genk como Jhon Janer Lucumí y Carlos Cuesta. “Voy a tener compañeros como Jhon (Lucumí), con Carlos (Cuesta) será muy bueno para poder adaptarme a una nueva ciudad, un nuevo equipo y un nuevo país”.

Finalmente, señaló que “son pocos los que se van a jugar a Europa, el fútbol me ha dado mucho y durante mi estadía en Nacional aprendí mucho, agradezco a los compañeros, al ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio y a los hinchas que reflejaron sus sueños en mí, fue un honor llevarlos en cada cancha donde jugué”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8