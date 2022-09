Santiago Arias, sin equipo y ubicado entre los de mejor trayectoria

El defensor colombiano, Santiago Arias, vive una situación compleja en su carrera deportiva, debido a que no ha logrado ubicarse en otro club desde que salió de Granada CF y a pesar de sus rumores de llegar a Manchester United, nunca se concretó su arribo a los ‘red devils’ y sigue sin equipo.



Sin embargo, el diario The Sun de Inglaterra, lo puso dentro de los mejores del mundo por su trayectoria y que están sin equipo, donde hicieron un escalafón de los que están libres y los ubicaron en un equipo de once jugadores donde se destacan varias estrellas como Danny Rose, Ben Arfa y Mangala.



Hay que recordar que Santiago Arias se fracturó con la Selección Colombia en 2020 y eso le evitó seguir jugando con Atlético de Madrid. Después de su regreso, el defensor fue cedido a Granada donde las lesiones también se presentaron y no tuvo continuidad.



Después de rescindir contrato con Atlético de Madrid, Santiago Arias se encuentra en la búsqueda de equipo para volver a tener nivel deportivo que lo hagan volver a ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.