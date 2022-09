¿Se vale soñar? Condiciones de Manchester United para ir por Arias

Santiago Arias al Manchester United. Suena tan inesperado pero tan emocionante que vale la pena preguntar: ¿se puede soñar con una revancha deportiva de semejante envergadura?

La respuesta es sí... pero no es tan simple. El colombiano está, cierta y concretamente, en el radar del técnico Erik ten Hag y ese es el primer gran paso para coronar la operación. Pero en su contra juegan una inactividad y un historial de lesiones, por no mencionar los 30 años de edad, que en una liga como la Premier no son detalles menores.



La realidad de Arias hoy está muy clara: aunque se ilusionó a su llegada al Atlético de Madrid en julio de 2018, por cerca de 13 millones de euros, le alcanzó para 51 apariciones hasta el momento fatal de su fractura de peroné, jugando para la Selección Colombia. Eso le heredó otras dolencias que precipitaron los préstamos a Bayern Leverkusen y Granada, después de que Simeone prefiriera a Kieran Trippier (hoy en Aston Villa) y Srme Vrsaljko. En este verano fue liberado pero no tiene club, es decir es una apuesta al aire para el United, dicho en términos muy concretos.



Y aún así se trata de un jugador sin contrato pero con amplia experiencia, con un valor de 4 millones de euros en Transfermarkt y con un prestigio importante: “Ees el modelo perfecto del defensor moderno: veloz, poderoso y con mentalidad de ataque. No hay muchos jugadores con esas cualidades”, dijo Marce Brands en 2015 cuando Arias firmó un nuevo contrato con el PSV. Ese paso por el fútbol de Países Bajos sin duda es clave para el actual jefe en Old Trafford.



¿Por qué lo querría Manchester United?



La cuestión del gusto del entrenador es clave: al neerlandés no parece agradarle Aaron Wan-Bissaka, quien perdió su lugar ante Diogo Dalot como lateral derecho, aunque tampoco es que convenza mucho. De hecho, se han probado algunos chicos de la casa y hasta a Victor Lindelof como lateral derecho, tras la llegada de Lisandro Martínez.



Digamos que, además, le jugó a favor la cesión de Ethan Laird al Queen's Park Rangers y hasta las lesiones de Brandon Williams, otra de las opciones.



¿Qué debe pasar ahora?



Para la firma de Arias hay un trecho: en España dicen que Arias tiene la maleta lista para viajar a Manchester en cualquier momento, y es obvio pues necesita el entrenamiento que no ha podido lograr con sus asesores privados y aparte se codearía con varios de los mejores del mundo. Cualquiera iría hasta nadando...



Sin embargo, el seguimiento se está haciendo, según The Mirror, desde marzo de 2014 y no se concretó nada, de hecho se eligió antes a Seamus Coleman. ¿Por qué no? Bueno, hubo cambios de entrenadores, problemas físicos y demás, pero ahora parecer ser un momento justo.



Es un hecho que no llegará en el rango de estelar, que otra vez lo suyo será pelear con el alma para arañar minutos y que la puerta principal no será su opción, sino más bien la trasera. Como sea, una vez en Old Trafford da igual la vía.



La opción sería probar y ver qué pasa, según TeamTalk: "El United aparentemente está listo para hacer una oferta firme con un acuerdo a corto plazo hasta el final de la temporada", dijo el programa. Bueno, eso ya sería ganancia. Todo lo demás será para Arias, como es habitual, peleado día a día.