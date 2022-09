A Santiago Arias se le abre una puerta: gigante de la Premier lo busca

No solo es James David Rodríguez quien está buscando nuevas puertas y salir como sea de Catar. La historia por el fútbol asiático no fue como el colombiano esperaba y en pocos meses de estar en el Al-Rayyan, el ex Real Madrid empezó a criticar el nivel del balompié de dicho país, y se empezó a ganar el repudio de los seguidores del club.

James Rodríguez ha tocado todas las puertas, tanto que se ha ofrecido al Valencia de España en busca de volver a un país que lo trató bien en sus primeros años cumpliendo el sueño de llegar al Real Madrid. Sin embargo, el conjunto valenciano le cerró la entrada al volante firmando a Justin Kluivert poco antes de que finalizara el mercado de fichajes en el verano. Apareció después el Galatasaray aprovechando que la ventana sigue abierta en Turquía, pero se repitió la historia con Juan Mata.



Santiago Arias vive un panorama similar en este mercado de fichajes. No fue del agrado del Atlético de Madrid después de volver del Granada, y Diego Pablo Simeone fue enfático en mostrarle la puerta de atrás. Así las cosas, el antioqueño rescindió su vínculo contractual como colchonero. Terminó la ventana de fichajes, y pese a estar libre, ningún club quiso contar con el lateral derecho.



A comparación del estado contractual de James Rodríguez, Santiago Arias puede vincularse de manera gratuita a cualquier equipo que lo desee por el tema de evitar documentación, aspecto que a James le quedaría más complejo hasta que se abra la ventana invernal. Por eso, Arias tiene un panorama más factible de recalar en alguna liga, y su ambición es continuar en Europa.



Santiago Arias podrá contar con un viejo conocido que, aunque no lo dirigió, lo ubica por su gran experiencia en la Eredivisie. Mientras Arias estuvo en los Países Bajos con el PSV, Erik ten Hag dirigió al Utrecht y al Ajax. Y es que resulta que el Manchester United puede no estar satisfecho con su plantilla completa, pues en la derecha, Aaron Wan-Bissaka y Diogo Dalot no parecen tener la confianza plena del estratega neerlandés, por lo cual buscarían de manera urgente más competencia y Santiago parece ser el indiciado por la facilidad de vincularlo.



Y es que el diario Mirror Football mantiene esa posibilidad, “parece que el United no está del todo satisfecho con su trabajo durante el verano, y todavía se están considerando incorporaciones. Ten Hag no quiere a Wan-Bissaka, que ha perdido su puesto con Diogo Dalot en los primeros compases de la temporada. Esta postura quedó patente reflejada el jueves, cuando Dalot mantuvo su puesto en un equipo muy rotado para la visita de la Real Sociedad. Bissaka permaneció en el banquillo, incluso cuando los jóvenes tuvieron minutos de juego en la fase final. Inclusive, el DT prefirió utilizar a Victor Lindelof como lateral derecho después de dar entrada a Lisandro Martínez”.



Agregan también, “el United ha permitido que Ethan Laird se marche cedido al QPR y Brandon Williams sigue en el club, pero fue excluido de la convocatoria para la Europa League por sus continuos problemas de lesiones. Ahí es donde podría entrar Arias. Siempre que supere sus problemas de lesiones, que incluyeron un problema en los isquiotibiales en el Granada la temporada pasada. Es un jugador experimentado que podría proporcionar un valioso respaldo en lo que se percibe como una posición débil”.