Inicia era Néstor Lorenzo en Selección Colombia: reto ante Guatemala

Llegó la hora de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y su primer reto será este sábado frente a Guatemala, seleccionado que se ha enfrentado en cinco oportunidades y ante el que se perdió apenas una vez. Una estadística a favor que mete más presión.



El seleccionador argentino iniciaría su proceso dando sorpresas, más allá de implementar el sistema táctico (4-3-3) que lo caracteriza. Dejaría por fuera del once titular a James Rodríguez y Falcao García, dos de sus referentes, para darle rodaje a jugadores que llegan en mejor momento. Además, su apuesta para reemplazar a Yerry Mina sería por uno de los centrales que ha tenido menos chances en la tricolor: Jhon Janer Lucumí.



Lo cierto es que más allá de tratarse de un amistoso y de ser su primer partido, Néstor Lorenzo no piensa en otra cosa que en ganar para tomar confianza y encaminar el proyecto deportivo, con el que aspira a llevar a la Selección Colombia al Mundial de 2026. Los jugadores, por su parte, buscarán sacudirse tras el fracaso en la pasada Eliminatoria Sudamericana. Saben muy bien que las críticas caerán sin piedad si llegan a perder.



La buena noticia para el técnico es que tendrá toda la plantilla a disposición para retar a Guatemala. La tricolor no tuvo contratiempos durante la semana, y por el contrario, se vio mucha actividad entre los 26 convocados. James Rodríguez, quien recibió duras críticas por ser citado pese a la poca competencia en el últimos meses, estuvo afinando puntería y parece estar en óptimas condiciones. Aunque no estaría desde el inicio, si podría recibir el espaldarazo de Lorenzo, con algunos minutos en el remate del partido.



¿Cómo le ha ido a Colombia en el año?



La Selección Colombia disputó un amistoso en junio frente a Arabia Saudita, con Héctor Cárdenas como técnico encargado, y ganó 0-1 con gol de Borré. Una buena ocasión para probar a "nuevos talentos", como Óscar Estupiñán, quien fue el único que sobrevivió para este llamado.



El de Guatemala será el séptimo partido de la tricolor en lo corrido de 2022, después del amistoso de enero contra Honduras, con victoria 2-1, y los cuatro compromisos de Eliminatoria: derrotas contra Perú (0-1) y Argentina (1-0), y los triunfos ante Bolivia (3-0) y Venezuela (0-1).



Colombia vs Guatemala

Día: Sábado, 24 de septiembre

Hora: 6:30 pm (hora colombiana)

Estadio: Red Bull Arena, Nueva Jersey

Transmisión: Gol Caracol



Alineación probable

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Yairo Moreno; Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré y Luis Díaz.