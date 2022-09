¿Puskas? ¿Récords? Nada de eso: 11 ideal de Colombia por meritocracia

En un mundo ideal, uno de justicia para todos, incluso para lo futbolistas, aquellos que llegan en mejor momento y con más alto nivel de competencia, tendrían la prioridad a la hora de decidir las nóminas titulares. Pero Peter Pan ya se hizo viejo hasta para esa discusión... la justicia, irremediablemente, es una quimera.

Por eso ahora se discute si un jugador con 21 minutos en el semestre debe estar o no en una convocatoria, si competir en Arabia Saudí es igual que hacerlo en el Calcio, si las horas bajas de un campeón de Europa League o de un polifuncional en uno de los mejores equipos del mundo son indicadores de algo, si el pasado es crédito suficiente para el futuro... no importa cuándo sea eso.



Colombia enfrenta este sábado a Guatemala y, mientras en el país se dan esas y otras tantas discusiones, en la libreta d Néstor Lorenzo pesan más que indicadores de actualidad deportiva, otras consideraciones como el gusto personal, la fe, la historia... solo él sabe cuántos detalles más.



Pero si requiere ayuda para despejar la mente y premiar a los de buen momento, aquí va una idea: ¿y si los que jugarán fueran aquellos que mejor lo hacen en sus clubes, qué? A manera de asesoría gratuita, este es el once ideal de los que mejor llegan en la lista de 26 convocados:



Arquero:



Camilo Vargas

1.176 minutos

No será el mejor momento en términos de resultados, pero el guardián del Atlas mexicano lleva tiempo siendo imprescindible. En Colombia siempre fue el segundo de Ospina, hoy en Al-Nassr de Arabia Saudí... ¿llegó al hora del cambio?

Defensores:





Stefan Medina

Lateral derecho

1.236 minutos

Otro de los irrefutables en México, concretamente en el Monterrey mexicano, es el eficiente pero maltratado antioqueño. A veces fueron lesiones y otra mala fortuna. ¿Es hora de su revancha?



Andrés Llinás

Zaguero central

810 minutos

Sí, Dávinson juega en Tottenham (aunque no tanto como debería) y Lucumi tiene un proceso eterno. Pero es el titular de Millonarios, el 'mono' dueño del amor azul, el que tiene más continuidad.



Carlos Cuesta

Zaguero central

807 minutos

Una de las herencias de Reinaldo Rueda fue la consolidación del hombre del KRC Genk de Bélgica. A su compañero Lucumí y hasta al lesionado Yerry Mina les ha ganado el pulso. Es presente y futuro, siempre que lo respetan las lesiones.



Frank Fabra

Lateral izquierdo

1.411 minutos

No tendrá el roce internacional de Johan Mojica ni Yairo Moreno y puede que en el regreso de las mismas ventajas, pero, a la hora de contabilizar minutos, nadie amenaza su promedio.

Mediocampistas





Yairo Moreno

Volante por izquierda

803 minutos

El hombre de León de México tuvo e infortunio de quedar fuera de Selección por problemas físicos previos o posteriores a sus llamados. A Cuadrado (555 minutos), con todo y su historia y el prestigio de Juventus, lo deja relegado.



Wilmar Barrios

Volante central

981 minutos

Otro de los indiscutibles en su club, Zenit de San Petersburgo, y en Selección Colombia: es equilibrio, es personalidad, es fiereza en la recuperación. nada que cuestionar.



Matheus Uribe

Volante por derecha

833 minutos

Pocos pueden presumir de haber tenido tantas oportunidades como él en la selección nacional, aunque aún no haya dado su mejor versión. Con todo, en Porto, es amo y señor en Liga y en Champions League.

Delanteros



Jorge Carrascal

Extremo por derecha

814 minutos (5 goles)

Viviendo una nueva versión de sí mismo en el CSKA de Moscú, el talentoso cartagenero parece haber madurado tras la pandemia y estar listo para un gran reto. 'Le creerá Lorenzo?



Luis Díaz

Extremo por izquierda

798 minutos (4 goles)

El dueño de 'la zona Díaz' en Liverpool tiene muy pocos competidores en su puesto, por no decir ninguno... No será el mejor arranque de temporada de su club pero él se salva a fuerza de talento y disciplina. No se descubre nada ante el colombiano más valioso del momento en el fútbol mundial.



John Jader Durán

Centro delantero

1.262 minutos

El hombre de Chicago Fire de Estados Unidos fue uno de los palos de la convocatoria pero, a juzgar por su actualidad, no hay un Falcao, un Santos Borré, ni un sorprendente Estupiñán que le hagan sombra Solo tiene 18 años pero cuenta con más regularidad que sus ídolos.