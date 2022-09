Néstor Lorenzo: ‘hay talento para confiar en un buen futuro’

Momento de volver a ver a la Selección Colombia, para iniciar un nuevo camino, de cara al 2026, como meta principal. Bajo el mando de Néstor Lorenzo, hay expectativa en unos, incertidumbre en otros, por cómo se confeccionará el esquema de juego para la tricolor.



El entrenador habló en rueda de prensa, acerca de lo que será el inicio de su etapa al mando de Colombia, en el previo al duelo contra Guatemala.



Resumen de las jornadas de trabajo y mejoras para los amistosos: son buenas sensaciones, la actitud ha sido la mejor. Hemos notado que hay un grupo con hambre, los hemos incentivados. Estoy tranquilo en ese sentido, que apuntarán alto, donde hay talento para confiar en un futuro con un buen equipo.



Posibilidad de jugar con 4-3-3 y con otro esquema y posible capitán: todavía no les di la formación a los jugadores, en ese sentido, el capitán será uno de los que estarán. Si te digo, ya te estoy dando un titular. El sistema será entre el 4-3-3 y 4-2-3-1 dependiendo de la fase en que esté el equipo.



Logística noviembre y diciembre en la Selección: estamos analizando, hay un tema que es primordial. No hay fecha FIFA, esta es la última. No tendríamos prioridad sobre convocatoria de jugadores que pidamos. Los futbolistas tendrán pocas vacaciones, tendrían dos semanas.



Me encantaría tener un partido y a los jugadores, pero los clubes nos dirán que son sus vacaciones. Lo veo complicado, FIFA no ha aceptado esa fecha oficial, los clubes no tendrían la obligación de facilitarlos.



Trabajo de pelota quieta: no la hemos trabajado demasiado, pero habrá una estrategia en esta fase. Todo dependerá de quienes estén y habrá que fortalecer esta zona.



Opción de jugar con un volante creativo y variantes: el 4-3-3 ha cambiado por ser más dinámico. El volante 10 ahora lo mandan a un costado. Cada equipo necesita un jugador que maneje los tiempos. Tiene una responsabilidad táctica y defensiva, ya lo veremos. Estamos confiados en que ese jugador brinde talento y apoye cuándo no tengan la pelota.



Preocupación para el debut: que los jugadores no salgan desesperados o apurados. Ya hablamos sobre eso. Hay que tener clara la diferencia entre intensidad y apuro. Los trabajos que se han hecho son en base a eso. Estoy tranquilo y veo un grupo de jugadores con hambre, con actitud y talento.

Hay entre jóvenes y experimentados, con los que no se sumaron a la convocatoria, a la expectativa. Algunos podrán llegar en cualquier momento. Hay equipo para creer.



Qué espera de Guatemala: no será fácil, tienen un gran entrenador, con experiencia. Los últimos resultados han sido buenos, es ordenado. Tiene puntos fuertes para marcar diferencia. Hay que estar alertas, pasamos información a los jugadores, con la charla.



Fortalezas y debilidades del grupo: las condiciones y mentalidad del grupo es buena. Estamos apuntándole a que haya un grupo con mentalidad ganadora, llegan de un proceso que no logró el objetivo.