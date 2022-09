Colombia, nueve años después ante Guatemala: ¿cuál fue ese último XI?

Este sábado 24 de septiembre se inicia oficialmente la era Néstor Lorenzo en Selección Colombia, cuando luego de las 6:30 pm empiece a rodar el balón en el Red Bull Arena frente a Guatemala. El seleccionado centroamericano fue uno de los rivales amistosos de la tricolor rumbo al Mundial de Brasil 2014, donde firmó su mejor presentación en la historia de las citas orbitales.



El de este fin de semana será el sexto enfrentamiento entre Colombia y Guatemala, y el quinto como parte de su preparación. Esta vez, la tricolor aprovechará la Fecha FIFA para medirse a dos selecciones centroamericanas, primero Guatemala y luego México, buscando plasmar la idea de juego del entrenador argentino que asumió tras la salida de Reinado Rueda. Hay grandes expectativas.

Justamente, echando un vistazo al historial de partido entre ambos equipos, el último que aparece se jugó en febrero de 2013, en el Sun Life de Miami. En aquel entonces, Néstor Lorenzo acompañaba a Colombia como asistente técnico de José Pékerman. Se trató del resultado más abultado entre colombianos y guatemaltecos hasta el momento. Un 4-1 con un Jackson Martínez 'On fire'.



Tras nueve años y siete meses, la Selección Colombia reta a Guatemala, así que es un buen momento de recordar quiénes hicieron parte de ese último once, en el que sobreviven tres jugadores, y otro más, integra el cuerpo técnico de Lorenzo, como uno de sus ayudantes. Se trata de David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García, quienes podrán tener acción ante el bicolor este sábado, además de Amaranto Perea, quien fue titular en aquella oportunidad y ahora aparecen en otra faceta, la de entrenador.



Ese último once ante Guatemala formó con David Ospina en el arco; en defensa estuvieron Camilo Zúñiga, Luis Amaranto Perea, Carlos Valdés y Pablo Armero. En el medio campo Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar, Edwin Valencia y Macnelly Torres, mientras que en el frente de ataque Pékerman se la jugó con Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez.



'Cha cha cha' Martínez puso a ganar a Colombia desde el primer tiempo, después de las asistencias de Cuadrado y Macnelly. En el segundo tiempo, tras pase de Armero, Abel Aguilar puso el tercero. Guatemala empató con un penalti de José Contreras, y el que se encargó de sentenciar el 4-1 final fue Luis Fernando Muriel, tras una pelota que le sirvió Carlos Bacca. Ese día también tuvieron minutos Carlos Sánchez, Freddy Guarín y Aldo Leao Ramírez.