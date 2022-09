Selección Colombia lidera agenda del fin de semana: imperdibles duelos

El fútbol se detuvo en las ligas más importantes del mundo con motivo de la Fecha FIFA para amistosos de selecciones y la competencia europea en la Liga de Naciones. Entre los partidos más atractivos aparecen Italia-Inglaterra y España-Suiza por la UEFA, y el amistoso Brasil-Ghana. La tricolor tendrá acción el sábado, en el inicio de la era Néstor Lorenzo.



Será un fin de semana cargado de buen fútbol y FUTBOLRED lo programa desde ya con los mejores partidos. Sin embargo, también aparecen algunos buenos duelos en ligas de Argentina, Brasil, Colombia y México. ¡Alisten las palomitas!

Liga de Naciones de la UEFA

Viernes, 23 de septiembre

1:45 pm | Alemania vs Hungría

1:45 pm | Italia vs Inglaterra



Sábado, 24 de septiembre

1:45 pm | España vs Suiza

1:45 pm | Rep. Checa vs Portugal



Domingo, 25 de septiembre

1:45 pm | Dinamarca vs Francia

​1:45 pm | Gales vs Polonia

1:45 pm | Países Bajos vs Bélgica



Amistosos de selecciones

Viernes, 23 de septiembre

11:00 am | Irán vs Uruguay

11:00 am | Paraguay vs Emiratos Árabes

1:00 pm | Arabia Saudita vs Ecuador

1:30 pm | Brasil vs Ghana

7:00 pm | Argentina vs Honduras



Sábado, 24 de septiembre

11:30 am | Bolivia vs Senegal

6:30 pm | Colombia vs Guatemala

8:00 pm | México vs Perú

Otros partidos imperdibles

Viernes, 23 de septiembre

5:00 pm | Godoy Cruz vs Boca Juniors (Frank Fabra)

Liga de Argentina



7:00 pm | Necaxa vs Mazatlán (Nicolás Benedetti)

Liga MX



Sábado, 24 de septiembre

9:15 am | Mirandés vs Real Zaragoza (Gabriel Fuentes)

Segunda división de España



1:30 pm | Lanús (Felipe Aguilar) vs San Lorenzo (Cristian Zapata)

Liga Argentina



4:00 pm | River Plate (Juan Quintero/Miguel Borja) vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Liga Argentina



4:30 pm | Millonarios vs América de Cali

Liga Betplay



Domingo, 25 de septiembre

6:00 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Avaí

Brasileirao