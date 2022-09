¿Seguro no sirven? Números respaldan a veteranos en Selección Colombia

Se ha dicho tanto que ya es difícil recordar cómo es que se llegó hasta aquí: ¿en serio les están sobrando jugadores mundialistas, con probado talento y ganas de revancha?

Vamos a convenir, para empezar, que no son pocos los 'peros': el más joven tiene 31 años, algunos acusan una inactividad irrefutable, hay quien eligió su futuro económico al irse a una liga de discreto nivel competitivo y el de mostrar en uno de los grandes clubes del mundo no lo pasa bien en este momento. Todos sabemos a quién 'le cae el guante' en cada caso.



Pero vamos por partes. James Rodríguez, tal vez el nombre más polémico de la lista de 26 convocados para el amistosos de este sábado contra Guatemala en New Jersey (Estados Unidos), acaba de resignar casi el 70 por ciento de su salario en Catar y ha pagado lo que le pedía Al-Rayyan (4 millones de dólares) para ir libre a Olympiacos, donde un par de entrenamientos le alcanzaron para ser titular.



Sí, en seis meses jugó poco menos de 100 minutos. Pero la eliminatoria es en marzo, no ahora, y tenerlo en el grupo, según el DT Néstor Lorenzo ya era ganancia. ¿No merece un goleador de un Mundial una segunda oportunidad? ¿Tienen muchos jugadores en sus listados con 24 goles y 27 asistencias en Selección? Sus números lo definen:



Números de James en Colombia, Sofascore Foto: Sofascore para Futbolred

Pero no es la única discusión relacionada con la falta de continuidad: 163 minutos y un solitario gol es el registro que tiene Falcao en Rayo Vallecano. Sí, de aquella brutal expectativa inicial se fe abriendo paso la incertidumbre de las lesiones y así estamos, como hace varios años ya, rogando que su cuerpo aguante.



Pero él solo suma 35 goles y 7 asistencias y está a un partido del centenar vestido de amarillo. ¿Hay muchos goleadores históricos que le hagan sombra a sus 36 años? De nuevo, cifras que despejan dudas:

Números de Falcao en Selección Colombia, según Sofascore Foto: Sofascore para Futbolred

Otro punto de inflexión, especialmente por el recuerdo del gol de Perú que acabó clavado en la memoria tras la eliminación del Mundial de Catar, fue David Ospina. El salvador de tantas noches, la figura recurrente vestido de amarillo, la institución, quedó en entredicho tras el fracaso no suyo sino de su equipo en el camino a la Copa Mundo y por una decisión respetable y personal: dejó Napoli porque no le ofrecieron un contrato a largo plazo que siente que se había ganado, y fue a Al-Nassr de Arabia Saudí a asegurar su futuro y el de su familia. Para algunos, pecado mortal.



Para muchos otros, al mejor arquero del país en muchos años habrá que ganarle mano a mano la titularidad y en eso están Camilo Vargas y Álvaro Montero. Si pierde o no nivel hay que verlo en competencia. Pero que se ganó el derecho... valga mirar sus cifras:

David Ospina en Selección Colombia, según Sofascore Foto: Sofascore para Futbolred

Por último, pero no menos importante, Juan Guillermo Cuadrado. El más polifuncional, el que decía Queiroz que un día iría inclusive al arco, el indispensable de los últimos tres entrenadores de la selección nacional, ahora resulta que debe probar algo más. Sí, claro que quedó retratado en la eliminación del Mundial, ¿pero alguno se salvó?



Cuadrado llega con el prestigio de estar en Juventus, uno de los clubes más grandes del mundo, de ser campeón también allí (en Selección lo fue muchas veces) y nada menos que 555 minutos en 8 partidos, lo que habla de su peso en el equipo de Allegri. Pero lo pasa mal, porque en Turín tampoco hay muchos rescatables, solo que intenta resarcirse en una de las cinco grandes ligas del plante. ¿No alcanza tampoco? Bueno, entonces que hablen sus números:

Juan Cuadrado en Selección Colombia, según Sofascore Foto: Sofascore para Futbolred

El denominador común es un compromiso que no es obligación sino pasión pura por su país y su selección nacional. ¿Estarán o no en la recta final hacia el Mundial 2026? Nadie lo puede saber. Lo que sí es evidente es que la experiencia por la que los convoca Néstor Lorenzo no abunda en Colombia, que la operación renacer bien puede partir con ellos y después, quién sabe, tomar su propio rumbo. Hoy no son discutibles, al menos a la luz de las estadísticas. Todo lo demás hay que descubrirlo en la cancha.