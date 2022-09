Colombia en una cancha dulce: ¿Cómo le ha ido en el Red Bull Arena?

Faltan escasos días para que la Selección Colombia debute en la era de Néstor Lorenzo. Una fecha FIFA que servirá para medirse a combinados nacionales de la CONCACAF, y que serán pruebas de fuego para el estratega argentino, quien fue el asistente técnico de José Néstor Pékerman. Así las cosas, conoce muy bien el país, el fútbol que se disputa en la nación, y espera que sea una aventura exitosa.

El primer rival de la Selección Colombia será su similar de Guatemala en el Red Bull Arena, campo de juego en donde disputa los partidos como local el New York Red Bulls. El sábado 24 de septiembre rodará la pelota en Harrison, New Jersey en el juego que marcará el inicio de Néstor Lorenzo.



Tras un excelente rendimiento por parte de Néstor Lorenzo en el torneo peruano con el Melgar de Arequipa, se prepara con el objetivo de tomar el reto de dirigir a una nación que conoce. Su primera convocatoria no tuvo muchas novedades, algo que le recriminaron, porque se esperaba un cambio generacional. Con 26 jugadores, la Selección Colombia quiere arrancar de la mejor manera la preparación para que en marzo del 2023 lleguen con el bagaje deseado para las Eliminatorias de cara al Mundial del 2026.



El Red Bull Arena será testigo de un encuentro entre Colombia y Guatemala, un combinado guatemalteco, que, si bien será el primer examen de Néstor Lorenzo, no es un rival del nivel esperado para decir de qué está hecha esta selección del director técnico argentino. Este recinto deportivo ha sido ideal para los colombianos, pues en siete antecedentes, solo ha habido un empate y seis victorias.



Esta será la octava ocasión en la que Colombia tiene la oportunidad de jugar en el Red Bull Arena, y la historia es dulce para los cafeteros. El primer partido que se jugó en este escenario fue victoria de Colombia por la mínima diferencia con gol de Falcao García contra Ecuador en 2010 con Hernán Darío Gómez como director técnico.



Leonel Álvarez también tuvo un amistoso en el 2011 cuando enfrentaron a Honduras y triunfaron. En la era José Néstor Pékerman hubo tres antecedentes en el Red Bull Arena, dos victorias y un empate ante El Salvador, Canadá y Perú respectivamente en 2014 y 2015.



Tras las salidas de José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo, Arturo Reyes y Carlos Queiroz también dirigieron en el Red Bull Arena contra Costa Rica que fue otra victoria contundente, y luego ante Ecuador, con un triunfo por la mínima diferencia. Ahora, jugarán el octavo compromiso en dicho estadio. Los antecedentes detallados son:



1. 2010: Ecuador 0-1 Colombia (Falcao García)



2. 2011: Honduras 0-2 Colombia (Teófilo Gutiérrez X2)



3. 2014: Colombia 3-0 El Salvador (Falcao García y Carlos Bacca X2)



4. 2014: Canadá 0-1 Colombia (James Rodríguez)



5. 2015: Perú 1-1 Colombia (Jefferson Farfán y Carlos Bacca)



6. 2018: Colombia 3-1 Costa Rica (Juan Camilo Hernández X2, Carlos Bacca y Kendall Waston)



7. 2019: Ecuador 0-1 Colombia (Matheus Uribe)