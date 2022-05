Santiago Arias vuelve a sonar fuerte en Atlético de Madrid: ¿regresa?

Santiago Arias vuelve a ser noticia en la interna colchonera. Este domingo disputará su último partido con Granada y deberá regresar a la disciplina de Diego Pablo Simeone.

En vísperas del último partido de la temporada, este domingo contra la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián, el 'Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó que su equipo no necesita "muchos futbolistas" para la próxima campaña en el capítulo de fichajes, porque tiene "un plantel importante", aunque sí "algunos que puedan venir para reforzar algún lugar".



"En casi todos los lugares tenemos jugadores que pueden generar lo que queremos. Si me apuras mucho, no necesitamos muchos futbolistas. Sí necesitamos algunos que puedan venir a reforzar a algún lugar del equipo que, evidentemente, va a necesitar energía nueva", valoró este sábado en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.



El próximo Atlético 2022-23, el undécimo de Simeone, ya tiene algunas certezas: la salida de Luis Suárez y Héctor Herrera, que terminan contrato, al igual que Sime Vrsaljko, pendiente de si renovará o no; el fin de la cesión del portero Benjamin Lecomte, que no ha jugado ningún minuto hasta ahora en esta temporada; y la continuidad tanto de Felipe Monteiro, que renovará por un año, como Antoine Griezmann, cedido por el Barcelona.



Allí entra también Arias, teniendo en cuenta que Vrsaljko, su rival de posición, podría abandonar la institución y dicha situación le abriría las puertas a una revancha en la escuadra de la capital española. Vale recordar que el croata es el único lateral derecho puro del equipo.