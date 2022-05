Escándalo en España: Kylian Mbappé habría tomado polémica decisión

Escándalo en territorio europeo por cuenta de Kylian Mbappé. La joven estrella se supone revelará este sábado si renueva con PSG o si por el contrario ficha por el Real Madrid.

El delantero francés ha decidido prolongar su contrato con el París Saint-Germain a cuyos dirigentes ha dado un acuerdo de principio, según publica este sábado el diario L'Équipe.



El rotativo asegura que el jugador ha dado su acuerdo en una reunión al más alto nivel con los propietarios cataríes de la entidad francesa.



Precisa que las negociaciones se han alargado hasta este mismo sábado y que el contrato, que según el diario es de tres temporadas suplementarias, todavía no está firmado. Pero L'Équipe considera "improbable" un cambio en esta tendencia.



Así mismo periodistas del Viejo Continente especializados en fichajes han asegurado que en efecto la decisión final del jugador es mantenerse en territorio parisino.



"No más dudas, #Mbappe se quedará en #Psg y renovará su contrato... La decisión se toma tras el punto de inflexión de ayer, quizás el anuncio ya hoy: @KMbappe renueva con @PSG_inside y dice no al @realmadrid con el que tenía un compromiso verbal desde hace tiempo", trinó en su cuenta de Twitter Gianluca Di Marzio.



Por su parte, esto fue lo que dijo Fabrizio Romano: "Kylian Mbappé SE QUEDARÁ en el Paris Saint-Germain. Definitivamente no fichará por el Real Madrid este verano, la decisión final está tomada y se le comunicó a Florentino Pérez... Kylian se queda".



Ahora tan solo resta esperar el anuncio oficial.