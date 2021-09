Cero optimismo por futuro de James: 'es un gran problema para Everton'

James Rodríguez no pudo salir de Everton en el mercado de verano, que se cerró hace 24 horas, y ahora la discusión y a no pasa por la conveniencia de su salida, que para todos estaba muy clara, sino por lo que hace falta ahora para su permanencia.

El colombiano habría estado en el radar de Porto y AC Milan pero su alto costo y la frecuencia de sus lesiones, entre otros puntos, habría frenado a los interesados a la hora de pasar una propuesta formal.



Pues bien, ahora el escenario es claro: James se queda. Y eso, para Sam Allardyce, exDT de Inglaterra y de los 'Toffees', no es tan buena noticia.



"No es el tipo de jugador que Benítez quiere en su equipo... Prefiere a los que saben cómo hacer el trabajo, todos saben cómo jugar con su sistema y saben que tienen que hacer esto y aquello, pasan mucho tiempo en el campo de entrenamiento", comentó.



"Rodríguez es un jugador instintivo, quiere libertad, no quiere las esposas, pero no es un jugador de Rafa, ahí es donde radica el conflicto", añadió.



Eso y la manera como llegó y como, de repente, quedó huérfano, es un tema que influye en el ánimo del jugador: "ama a Carlo (Ancelotti) y lo seguiría por todo el mundo. Podría haber esperado volver a llevarlo cedido al Real Madrid. Otro aspecto determinante es el interés que muestre James dentro del campo. Es un gran problema para el Everton por su costo, para Rafa y para él. La única persona al final que perderá es Rodríguez porque nadie lo querrá si no se presenta y da el 100 por ciento, sin importar quién fuera el gerente antes sino quién es ahora. Everton te paga y tienes que darles todo", añadió.



La imagen que ahora mismo está dando el colombiano, el olvido aquel del calendario de su propio equipo y esa actitud distante tienen que cambiar, pues ya no queda nadie que le de mimos en Everton: "parece que está algo enfurruñado. Rafa sigue ganando y sigue jugando bien y eso le restará un poco a la situación (de James) y lo tendrán así hasta enero, a menos que muestre la iniciativa correcta" concluyó Allardyce.