James en Selección al 500%, ¿y Falcao? Reinaldo no evadió la polémica

Reinaldo Rueda no escapó a la pregunta y aseguró que es un tema para polemizar, pero que las comparaciones no son buenas. Y es que cuando no llamó a James Rodríguez a la Copa América, el entrenador de Colombia aseguró que tanto el ‘10’ como todos los futbolistas, deben estar “al 500 por ciento”.



Sin embargo, Rueda convocó a jugadores que no estaban en su mejor momento ni ritmo de competencia, por lo que la prensa y la crítica especializada trajeron a colación la frase de Rueda Rivera, que parece perseguirlo en cada convocatoria.



Este miércoles, previo al partido con Bolivia en La Paz por Eliminatoria, a Reinaldo le preguntaron por la frase y saber cómo se mide ese porcentaje en jugadores como Falcao García o Juan Fernando Quintero.



‘RRR’ no evadió la pregunta y dijo: “Es un término que quizás hace que sea superlativo. Es lo que uno le dice a los jugadores siempre. El plus del 500% es un término que uso hace muchos años, pero eso acarrea varios factores: desde el orden táctico, físico, mental, continuidad, salud…son muchas variables”.



“En otros jugadores hay otros componentes, que compensan eso. No cabe hacer comparaciones, no es un buen mensaje, es dañino. Todos los momentos y las posiciones son diferentes, una es de un jugador post lesión, otra es de un jugador que viene compitiendo, y otros que vienen con menos partidos pero tienen ascendencia, credibilidad, liderazgo en el grupo…y está lo que es el gusto de uno como entrenador”, sentenció Reinaldo Rueda.



“Es un tema para polemizar, desde el lado de los periodistas y nosotros como entrenadores”, finalizó.