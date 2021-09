Al menos hay un colombiano feliz en Everton: mensaje de Yerry Mina

James Rodríguez se quedará a cumplir el último año de contrato con Everton. No valió que Rafa Benítez le haya dado vía libre para cambiar de equipo, pues en el mercado de fichajes no hubo un club que aceptara las condiciones y pagara el salario del mediocampista colombiano.



Es por eso que James, que ya se sentía más afuera que adentro del club inglés, tendrá que quedarse por lo menos hasta enero en los ‘toffees’. Eso sí, sabe que no será fácil jugar y que tendrá que doblar esfuerzos para ganarse un puesto como titular.



Trabajo y esfuerzo, parece ser el único camino para que James pueda volver a figurar con un entrenador que no lo quería en su proyecto.



Sin embargo, el que está muy feliz es Yerry Mina, pues su ‘panita’ se queda en Everton.



El defensor está feliz, pues hubo muchos rumores de salida de James y de Richarlison, pero ambos amigos se quedaron y ahora espera fortalecer la amistad y jalar todos para el mismo lado por el bien de Everton.