¿A qué se queda James en Everton? Retos y líos con DT que no le cree

Es como esas películas en las que la primera escena anticipa el final: mata algo de encanto pero igual dan ganas de quedarse para no perderse los pormenores... para no acabar tan pronto con la ilusión. Al fin y al cabo ya está pago: ¿por qué no quedarse y, quién sabe, tal vez sorprenderse...

Ok, no suena motivante. Pero no hay otra alternativa. Es la película de la James Rodríguez, cuya primera escena le anticipó el final: Rafa Benítez fue nombrado entrenador del Everton, en reemplazo de Carlo Ancelotti, y él ya no necesitó que le dijeran nada más. Salió a buscar equipo pero, por mucho que se ofreció y se esforzó, no logro conseguir uno que pague el salario que percibe en Goodison Park.



Sin entrar a analizar si fueron las lesiones, la mala prensa, el detalle de no saberse el calendario de partidos de su propio equipo, el Twitch, una o todas las razones juntas, lo cierto es que se queda y al menos hasta enero, cuando podrá negociar como agente libre, no hay otro camino que aguantar... y en ese proceso, seducir. Sí, al mismísimo Benítez.



Hay que decir que el Everton al que llegó el zurdo hace un año era un barco lleno de sueños pensado para él, para su talento y su influencia, de la mano del siempre incondicional Ancelotti. Pero naufragó por los problemas físicos que acabaron en la intermitencia del número 19 y se quedó al margen debido, en gran medida, a su poca eficiencia en ataque.



Eso es lo que vio Benítez como debilidad y ahí apuntó en el mercado de fichajes: Andros Townsend, Demarai Gray y, en el último momento, ​Salomon Rondón (a quien dirigió y le dio confianza en China), llegaron para completar, y de paso meter presión a los inamovibles Calvert-Lewin y Richarlison. Da toda la sensación de ser un equipo de atletas, algo así como el Madrid de Zidane o el Bayern de Kovac, en los que James no se destacó.



Pero queda una pequeña luz: no a todos los rivales se les va a jugar igual y James ya demostró, contra los duros Manchester United o Tottenham, que cuando le dan espacio es un mago filtrando pases o incluso llegando a posición de gol. Además, entre los refuerzos no llegó un mediocampista con su habilidad y Sigurdsson, su competencia directa con Ancelotti, sigue al margen de la plantilla, aparentemente por un problema legal. Lo peor que puede pasar es que no le alcanza ante los ojos del desconfiado Benítez, pero eso ya lo sabe hoy, así que no ha perdido nada. Todo lo que pueda arañar en cancha ya será ganancia.

​

James y su DT saben que este no era el escenario ideal, pero que podía pasar en un mercado tan volátil. Ahora a ambos les queda una sola verdad: Everton. El bien del equipo, la meta del regreso a competencias europeas, tiene que estar por encima del ego y los rencores de ambos.



Al zurdo no le sirve quedarse sin competir cuatro meses, ya la factura de la ausencia en la Selección Colombia es demasiado alta y no abrirá mercados en invierno si no es jugando y usando la vitrina a su favor. Y el DT no puede mantener eternamente sentado al jugador más costoso de la plantilla, no se lo van a permitir en la directiva porque saben que es dinero que se estaca y que se va a necesitar en esta y en futuras ventanas de mercado. A todos les conviene que funcione. Al final, para eso les pagan. Así que ¡a trabajar!