Góez reveló lo que le dijo Pinola, tras el caño que fue sensación

Yélier Góez está en boca de todos. El volante colombiano fue gran figura en la victoria de Cólon sobre River en el Monumental, no solo por su golazo sino también por un humillante caño a Javier Pinola.



Esta última acción se viralizó en redes sociales y son varios los mensajes en los que se felicita al ex Atlético Nacional.

Justamente después del partido, en diálogo con medios argentinos, el paisa de tan solo 21 años habló sobre la jugada viral y lo que le dijo el mismo Pinola más adelante.



“Creo que me la inventé ahí y gracias a Dios venía Christian (Bernardi) y se pudo dar el caño... (sobre Pinola) me dijo: ‘no me cancheries’, pero bueno ya está”, expresó.



Sobre la victoria en cancha de River afirmó que tiene un valor agregado porque se logró “con diez jugadores, en una cancha como esta y con un rival tan difícil que a toda hora quiere atacar, atacar, atacar”. Así mismo, valoró la exigencia del cuerpo técnico.



Góez debutó en 2018 con Nacional y en 2020 logró dar el paso al fútbol del exterior de la mano de Colón. En categorías menores de Selección Colombia integró el grupo campeón de los Juegos Centroamericanos (2018) y disputó el Sudamericano Sub20 de Chile (2019).