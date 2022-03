Deberían agradecer a James: el NO que permitió a Liverpool ir por Díaz

Nadie sabe para quién se baña, dicen los más veteranos. Y cuánta razón tienen. Especialmente cuando se habla de negocios en el fútbol.

Sin querer, resultó que fue Everton, antes que el mismo Tottenham, el que le abrió la puerta a Luis Díaz para llegar a Liverpool, el equipo donde hoy tiene rango de estelar. Y todo pasó por un conflicto con James Rodríguez. Así como se lee.



¿Cómo fue el lío? Según el reconocido portal The Athletic, Everton fue el primero que puso sus ojos en el atacante colombiano, al punto de buscarle inclusive la casa donde viviría en Merseyside.



"Díaz aprobó un principio de acuerdo para fichar por los 'Toffees'", asegura el sitio, que afirma que el hombre del Porto era el fichaje prioritario en la carpeta de Rafa Benítez, DT despedido pocos meses después por los malos resultados que hoy tienen a los 'blues' ad portas del descenso.



¿Y por qué se dañó todo? Primero porque se habló antes con el jugador que con el club. De hecho, cuando se involucraron las instituciones todo se torció y ahí fue vital el papel de James: "la transferencia se rompió debido a la incapacidad de James Rodríguez para acordar los términos del regreso a Oporto como parte del trato", dijo la fuente.



Vale decir que Benítez tenía decidido, tal vez antes de firmar como DT de Everton, que no contaría con el cucuteño, que usaría ese alto salario para fortalecerse en otras posiciones y por eso habría visto al talento del Porto del que todos hablaban ya desde la Copa América de Brasil 2021. Esa radical posición obligó al zurdo a buscar opciones y terminar en la marginal Liga de Catar. Pero esa es otra historia.



The Athletic afirma que el movimiento fallido de Díaz sigue siendo "una fuente de profundo pesar" para Everton, más al verlo destacarse en la acera rival.



De esta manera, no fue solo Tottenham con su ambiciosa oferta de 40 millones de euros el que precipitó a Klopp para ir por Díaz en este último mercado de invierno, sino también el temor de que su rival de patio se lo arrebatara, por no mencionar a West Ham, cuyo entrenador, David Moyes, reconoció que hubo contactos con Porto para ficharlo.



Significa que alguien en Liverpool puede estar agradecido con James pues si Luis Díaz hubiera llegado al Everton, eso cerraría para siempre la opción de verlo vestido de rojo. Lo claro es que el guajiro sabía que viviría en la ciudad de The Beatles pero no que en vez de pelear el descenso, disputaría el título de la Premier League. Hoy sabe que está en el mejor de todos los lugares posibles, en el equipo de Klopp.