Histórico lo mira: 'me gusta mucho Díaz, es jugador de fútbol moderno'

¿Ya se cansaron de escuchar elogios a Luis Díaz en Liverpool? ¡Paciencia porque esto apenas empieza! Llegar en invierno, cuando no son usuales las contrataciones rimbombantes, y hacerlo para meterse en uno de los tridentes más temidos de Europa en el primer mes, no es un detalle que pase desapercibido para los especialistas en la Premier League. Así que acomódese en el sillón porque, con suerte, se seguirá hablando mucho del delantero sensación en Inglaterra.

La fila para los elogios no es siempre asunto de los expertos en la actualidad del equipo rojo, o del entrenador Jürgen Klopp o sus dirigidos. Hasta los rivales pueden ver la calidad de jugador que aterrizó en el torneo.



Arsene Wenger, quien fue entrenador del Arsenal por 22 años (¡22!), habló del colombiano en las horas previas al duelo contra Liverpool, este mismo miércoles (3:15 p.m.), y fue para reconocerlo como una auténtica figura. Se trata de un encuentro clave en la lucha por el título de la Premier pues Manchester City viene de empatar y Liverpool está a solo 4 puntos, lo que le da un color especial al choque.



Pues sobre el duelo y sobre el guajiro, Wenger comentó en 'Bein Sports': "Yo diría que tienen opciones (en Liverpool) por haber comprado a Luis Díaz. Me gusta él. Me gusta mucho. Se mueve muy bien, es luchador y parece que puede marcar goles”, señaló.



¿Parece? Pues sí porque ha hecho solo dos en 10 partidos, lo que no es malo pero no es suficientemente efectivo, teniendo en cuenta las muchas ocasiones que ha generado. Sin embargo, como dijo Klopp, esa habilidad de resolución se puede trabajar mucho todavía en un talento de 25 años.



"Es un jugador de fútbol moderno y, en general, sí, debo decir que me gusta mucho", concluyó Wenger sobre el atacante que tiene maravillados a los especialistas en la Premier.



"No se puede descartar por completo. Todavía es posible para el Liverpool", concluyó el francés, quien seguro, por mucho que lo admire, no le hará fuerza a Díaz en este cruce contra su querido Arsenal.