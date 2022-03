Objetivo, el liderato: ¿dónde ver Arsenal vs Liverpool, con Luis Díaz?

Liverpool visita este miércoles al Arsenal (3:15 p.m.) con un solo objetivo: ponerse a tiro de as de Manchester City, aprovechar el empate que le sacó l Crystal Palace y meterle candela a la pelea por el título de la Premier League.

Y en ese objetivo podría ser clave el colombiano Luis Díaz, quien viene de anotar contra Brighton (victoria 2-0) y ha sido cada vez más habitual para completar el tridente tan temido en Europa con Mané y Salah.



El colombiano no tuvo problemas con el durísimos choque que sufrió contra el arquero Sánchez y que encendió las alarmas en su club. Las revisiones son normales y el resultado es fantástico.



Liverpool está hoy a 4 puntos del City en la punta de la tabla, con sus 66 unidades no solo amenaza a Guardiola sino que se desmarca del Chelsea (59) para reducir a uno solo los enemigos hacia el título. Arsenal viene de cinco victorias consecutivas y parece haber encontrado el rumbo con Arteta, ocupando el cuarto puesto de la tabla (51 puntos).



¿Cómo ver el partidazo EN VIVO? Tome nota:



Arsenal vs Liverpool

Fecha: 16 de marzo 2022

Hora: 3:15 p.m. (hora colombiana)

EN VIVO: Star+

Online: Minuto a minuto