Mané pidió estrella mundial a Liverpool: ¿no que mucho amor por Díaz?

Luis Díaz la sigue rompiendo en el fútbol inglés y tanto su entrenador como varios compañeros lo han destacado. Y no es para menos, descrestar en la mejor liga del mundo con la temporada a mitad de camino no es nada fácil.



Ahora bien, para nadie es un secreto que los grandes equipos del mundo necesitan renovarse año tras año para seguir en lo más alto de la competencia. En este sentido, Liverpool sueña con un fichaje casi imposible.

En diálogo con el medio francés ‘L'Equipe’, Sadio Mané, figura indiscutida en Anfield, no escondió su deseo de jugar junto a Kylian Mbappé, la joya del fútbol mundial. Ahora bien, la idea del senegalés no es que la montaña vaya a Mahoma sino que Mahoma venga a la montaña.



“Me gustaría jugar con él, por supuesto... Sería un ataque excepcional. Pero es él quien tiene que venir al Liverpool. Estoy seguro de que le gustaría”, dijo el extremo de 29 años.



Más claro, imposible. Mané desea ver al astro francés en Merseyside. Esto debido a que medios españoles aseguran que aunque Real Madrid es el primer opcionado a quedarse con el atacante del PSG, Liverpool está segundo en la carrera y podría aprovechar cualquier inconveniente. Es sumamente complicado que ocurra, por supuesto, pero no se descarta por completo.



El problema estaría en el rol de ‘Lucho’ Díaz ante una eventual llegada de Kylian. Con Mané y Mohamed Salah como inamovibles, el guajiro quedaría relegado al banco de suplentes. Sería la peor noticia que le podrían dar en este momento crucial de su carrera.



La única alternativa para el colombiano pasaría por la salida de Salah, quien termina contrato en verano del año próximo y no ha tenido intención alguna de renovar. En dicho sentido, la directiva optaría por venderlo ahora, que dejarlo salir en 2023 completamente gratis.