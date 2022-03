¡Agárrate City! Liverpool vence a Arsenal y está a un punto en Premier

¡Te respiran en la nuca, Guardiola! La advertencia estaba ahí servida, no solo porque Liverpool como perseguidor es más eficiente que Liam Neeson en 'Búsqueda implacable', sino porque el Manchester City sabía que el primer traspié se lo iban a cobrar y veía este duelo contra Arsenal con el pánico de saber que, más tarde o más temprano, le iba a doler el empate contra Crystal Palace. Fue así, tal cual.

Liverpool sufrió pero venció 0-2 a Arsenal gracias al talento de Diogo Jota y Firmino, a la precisión de Klopp en los cambios y a la mística de un equipo que tuvo a Luis Díaz como titular y que aprovechó cada pestañeo para asestar el golpe que dio en el Emirates Stadium: ¡se puso a un solo punto del City en la punta de la tabla!



A los dos minutos ya daba un susto Van Dijk con un cabezazo que exigió al portero Ramsdale y él mismo, a los 14, se confundía en su área con Allison Becker y por centímetros no les cobraba Lacazette. Para bien y para mal era protagonista el mejor zaguero del mundo.



Y después fue la historia de un Arsenal convencido de no permitirle fiestas a Klopp en su casa, muy precavido en la marca de Luis Díaz, a quien escalonaron por la banda y lo desconectaron del circuito en todo el primer tiempo, y alguna incursión ofensiva de Odegaard para dar un susto.



En el otro lado de la acera estaba Liverpool fiel a su libreto, atacando decididamente pero chocando contra el muro que montó su rival, encontrando apenas un par de veces a Mané a los 45, un balón profundo al que el entro muy por debajo y mandó a las nubes. Qué rival complicado es Arteta cuando se decide a no dejar ganar.



Pillaban a Mané en fuera de lugar en el fenomenal pase de Henderson y Martinelli se sacaba a cuatro hombres -entre ellos Díaz- hasta entrar al área de Liverpool donde solo Robertson logró frenarlo, en un inicio prometedor del complemento, en el que Thiago devolvía un regalazo a Lacazette, error enorme que corrigió Becker al remate de Odegaard, en un susto tremendo para los de Klopp.



Lo bueno es que el antídoto lo tiene el alemán en su inagotable nómina y en el propio Thiago, que tuvo su revancha asistiendo a un Diogo Jota que metió su remate por el palo de Ramsdale para el 1-0... que hubiera sido gol igual porque por la otra punta aparecía libre Díaz.



Y ahí se desarmó todo Arsenal: Díaz le daba paso a Salah a los 55 precisamente para que el brasileño aprovechara el robo divino de Robertson en la banda y le metiera el puntazo ante el débil portero rival, que no pudo sino sacarla del fondo a los 62. En ocho minutos lo arreglan todo y ahora Liverpool está a un punto del Manchester City.



Martinelli pudo ponerle pimienta a los 86 al cierre pero se fue afuera y ya Arsenal parecía entregado mientras Liverpool administraba su ventaja, frotándose las manos con sus 69 puntos, mirando a centímetros a un City que con 70 unidades ahora está a tiro de as, cuando en enero estaba a 11 puntos. La sonrisa de Klopp brilla hoy más que nunca. Su Liverpool, en la pelea por el título de la Premier, ahora depende de él mismo.