Nuevo fracaso para Rueda: así analizó la derrota de Honduras

Honduras no cumplió con el objetivo de llegar a disputar la Copa América a mitad de año, luego que los catrachos perdieran 3-1 ante Costa Rica en el Playoff de Concacaf que determinaba el último cupo para estar en el torneo más longevo de selecciones.

Ante este nuevo fracaso por parte de Honduras, el técnico colombiano, Reinaldo Rueda, habló luego de no lograr el pase de su selección a la Copa América, sintiéndose como el máximo responsable de no llegar a este torneo que se realizará en Estados Unidos.

Responsabilidad de la derrota



“Muchas gracias a la afición y presentarle todas las disculpas. De verdad que siento una vergüenza grandísima, porque no pudimos brindarle lo que queríamos con un escenario que se daba para seguir con la ilusión de estar en esa Copa América. Creo que un primer tiempo parejo porque quizá la situación compleja fue no haber asimilado el 1-1 no lo asimilamos, la emotividad nos traicionó en una situación de bola parada que genera la imprecisión de Rougier”.

Errores del equipo



“Quizá por el tema que está manejando de señalizar un error de uno contra uno, es quizá eso que no asimilamos en lo colectivo. Ninguno de los tres goles fue producto del juego aéreo y nos faltó ganar los rebotes. Lo otro, ustedes vieron que para el segundo tiempo que el árbitro corrigió, había mucha simulación”.

Lo que sigue para Honduras



“Hay que reconstruir en esta dura prueba, es un golpe muy fuerte para todos, esta Copa América era un objetivo intermedio camino a la clasificación al Mundial, va a ser que lo asimilemos con este duro golpe, que esto nos sirva para reconstruir el camino”.