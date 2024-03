‘Quien se crea eliminado hay que darle un coscorrón’: Macalister Silva

Luego del empate ante Deportivo Cali por la fecha 13 de la Liga Betplay, Millonarios vio reducidas sus chances de clasificar a cuadrangulares. Los dirigidos por Alberto Gamero están en el puesto 15 a cinco puntos del octavo a falta de seis jornadas.



Pese a este oscuro panorama para el Embajador, David Macalister Silva no se rinde y cree todavía en la posibilidad de clasificar dentro de los ocho mejores del campeonato.



En plena celebración de sus 400 partidos, Silva habló con los medios de comunicación y allí se mostró optimista y dejó claro que el plantel no está rendido.

"Sería ilógico pensar que estamos eliminados y el que se sienta así de nosotros tocaría pegarle un coscorrón. Nosotros no perdemos la fe, todo el mundo puede decir lo que quiera pero debemos ser fuertes, tener un horizonte claro. Está claro que las cosas no se nos han dado, pero de ahí a rendirnos, eso sí que no ocurrirá", señaló el capitán del albiazul.



Vale resaltar que Millonarios ahora se prepara para el clásico capitalino ante Santa Fe que se jugará este miércoles 27 de marzo a las 8:20 p.m. en el estadio El Campín.