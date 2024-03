Rivales y hora oficial: así serán partidos de Colombia en Copa América

Ya todo está consumado: la Selección Colombia ha confirmado rivales y calendario oficial de partidos en la Copa América 2024, su gran reto de la temporada.

Colombia, que se encuentra ubicada en el Grupo D, está dando las mejores sensaciones en el proceso preparatorio del torneo continental, en el que, como han dicho sus protagonistas, no va por una buena participación sino por el segundo título de su historia.



La victoria 1-0 contra España, ex campeón mundial y vigente rey de la Nations League, dejó pinceladas de magia de James, todo el poderío de Luis Díaz, el sacrificio de Jhon Arias y un golazo de Muñoz del que se sigue hablando, tiempo después de disfrutarlo en Londres. Habrá más ensayos y se discutirá por mucho tiempo el invicto de Néstor Lorenzo, pero al final lo clave es el rodaje y las buenas sociedades que se han ido construyendo. El tiempo, aunque parezca poco, no es tanto para el inicio de la competencia en Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio.



Colombia tenía pendiente la confirmación de su último rival el en grupo D, que terminó siendo Costa Rica, ganador de la llave contra Honduras, de Reinaldo Rueda, por 3-1. De esta manera se completó el grupo con Brasil y Paraguay y ya solo falta que ruede la pelota.



¿Quiere programarse desde ahora para seguir todos los partidos de la selección nacional en territorio estadounidense? Tome nota de la fecha y la hora colombiana de todos los compromisos de la primera fase:



Colombia Vs. Paraguay

Fecha: 24 de junio.

Estadio: NRG Stadium, Houston.

Hora: 5 p.m. (hora colombiana)



Colombia Vs. Costa Rica

Fecha: 28 de junio.

Estadio: State Farm Stadium, Glendale.

Hora: 5 p.m. (hora colombiana)



Brasil Vs. Colombia

Fecha: 2 de julio.

Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara.

Hora: 8 p.m. (hora colombiana)



*Vale mencionar que los partidos de la Copa América 2024 se verán en Colombia EN VIVO por Caracol y RCN.