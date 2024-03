José Mourinho, con el deseo de trabajar: puso fecha a su vuelta

José Mourinho fue despedido de la Roma en el mes de enero luego de una seguidilla de malos resultados y también por situaciones en el vestuario que provocaron su salida.



Ante esto, el entrenador se encuentra libre por el momento, pero señaló que el próximo verano es su fecha límite para volver a trabajar.



“No tengo club, soy libre. Pero quiero trabajar, en verano quiero trabajar", dijo el luso a algunos periodistas durante la carrera de MotoGP en el Autódromo Internacional de Algarve en Portimao.

De igual manera, Mourinho fue preguntado por varios medios locales por la posibilidad de regresar a la Liga Portuguesa donde supo dirigir a Bénfica, Uniao de Leiría y Porto y no descartó esa chance.



"Nunca digas que no, sobre todo en el fútbol. "Mi vida es el fútbol, puedo entrenar en cualquier sitio y no tengo problemas", mencionó el DT con pasado en Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Inter entre otros equipos.



Vale señalar que Mourinho asistió al GP de Portugal de la categoría máxima de motociclismo y fue el encargado de ondear la bandera a cuadros a Jorge Martín quien resultó ganador de la ronda.