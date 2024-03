FC Barcelona tiene de hija a Real Madrid: así le fue a Linda Caicedo

Llevaron a Linda Caicedo, a Olga Carmona y más figuras y la historia no ha podido revertirse: FC Barcelona venció a Real Madrid en Liga Femenina de España... y se sigue cumpliendo aquello de que 'no importa cuándo lo leas'...

Fue una frustración más para las 'merengues', que contaron con Linda Caicedo desde el arranque pero no pudieron evitar la goleada 0-3.



A los 10 minutos el desborde por la izquierda obligó a un pique de Linda que acabó siendo en vano, pues Hansen alcanzó a meter el centro que encontró libre a Rolfö en el segundo palo para el 0-1 apenas sobre los 10 minutos. Lo intentó la colombiana pero no pudo evitar salir en la foto de ese tanto que lo puso todo cuesta arriba.



Ella misma buscaría la igualdad en la siguiente acción pero le faltaría compañía y después el blanco intentaría con el remate de Paredes que pegó en el palo, con la intención permanente de Carmona que controlaban bien las defensoras blaugranas y se salvaba del segundo a los 34 en la intención de Graham que se iba muy cerca del palo.



Siempre parecía más amenazante el visitante, que con Bonmatí probaría los reflejos de Misa en el rechazo arriba de su tremendo remate a los 36 minutos y de nuevo a los 38 para el lucimiento de la portera. En el travesaño se estrellaría a los 39 otro violento remate de Paralluelo.



Por eso Caicedo jugó buena parte de la primera etapa en su propio campo, intentando apoyar la marca por izquierda pero muy alejada de su zona de influencia para atacar.



Para el complemento las que aceleraron fueron las visitantes, que aumentaron la ventaja en otra gran proyección de Hansen que esta vez encontró a Bonmatí en el medio del área para el 0-2 a los 55 minutos.



Muy poco hacía por la igualdad el Madrid, ya físicamente agotado, sin caminos libres para llegar al arco rival y sin una sola socia para Caicedo en ataque.



Sin reacción alguna, el merengue vio cayera el cuarto a los 67, un acto de justicia con Hansen, la mejor de la cancha, quien evadió rivales dentro del área hasta convertir el tercero, un remate elevado y potente, que sentenció el 0-3. La colombiana salió del campo a los 72 minutos, agotada de correr sin premio.



La victoria consolida a FC Barcelona en la punta de la tabla de la Liga con 61 puntos, mientras el equipo de Linda le sigue pero muy lejos, con 49 unidades. No hay manera de hacerles sombra, al menos no todavía, a las mejores de España.