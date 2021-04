¿Ni el mejor James alcanza? 'No puede llevar a Everton a Europa solo'

James Rodríguez volvió a lo grande en Everton: marcó un lindo gol, se fue cansado pero dejó ganando a su equipo en casa contra Crystal Palace y luego, cuando se empató el juego (1-1) no pudo hacer nada para evitar un traspié que puede ser definitivo en la aspiración a llegar a la Champions League.

Para definirlo, números (que enloquecen a los ingleses): 92,5 por ciento efectividad en los pases -más que ningún jugador de Everton-, 9 balones largos y 8 acertados y un gol para celebrar su gol número 100 en Europa y número 6 en la Premier League. ¡A ver si ajá!



No en vano, el diario Liverpool Echo lo eligió como una de las figuras de la cancha, junto a Coleman, a pesar de la decepción de no lograr una necesaria victoria en Goodison Park, una que a esta altura, aunque falte tanta Premier League, pone en riesgo real la clasificación a cualquiera de los torneos europeos.



"Cuando el Everton necesitaba algo más dio un paso al frente con un remate que mostró su eterna clase. Tan importante para este equipo cuando está en forma", decía el medio, que le dio 8 puntos de calificación.



"Esta vez los Blues tuvieron la oportunidad. No jugaron muy bien exactamente, pero crearon las oportunidades que tantas veces se les han escapado en casa. Simplemente no pudieron convertirlos por falta de 'compostura' frente a la portería", añadió.



Y ojo a la lista de elogios: "James Rodríguez fue el hombre que sobresalió por encima del resto... Everton había tomado la decisión de darle la oportunidad de recuperarse de los problemas que lo habían atormentado durante algún tiempo, asegurándose así de estar en plena forma para los últimos diez partidos de la temporada. Y claramente parece estar dando sus frutos. Sus deliciosos pases largos por el flanco izquierdo para encontrar a un Lucas Digne merodeador estaban de regreso, estaba mostrando algunas piezas hermosas de habilidad en el mediocampo, casi anotó con un tiro bajo justo en la cara de la portería", abundó el medio especializado en su análisis.



"En resumen, el internacional colombiano fue uno de los pocos jugadores en el campo que lució tranquilo y sereno. En algunas etapas, era como si tuviera múltiples ángulos de todos justo en la punta de sus dedos, controlando la obra como un titiritero azul", añadió.



Y ojo a la descripción del gol, la mejor parte, la adulación: "Coleman, quien hizo una actuación fantástica, tuvo la inteligencia para elegir a Rodríguez con un retroceso, y el final de la firma fue exquisito. En lugar de intentar concentrar su esfuerzo en la esquina más alejada y a través de una masa de cuerpos en el área, apuntó a un remate más complicado en el poste cercano al portero... Es poco probable que alguien más en la cancha pudiera hacer un esfuerzo similar, sobre todo con Richarlison y Dominic Calvert-Lewin desperdiciando todo frente a la portería... En un sentido ofensivo, él era la diferencia, tal como los 'blues' necesitaban que fuera".



Ante tanta admiración, es un hecho que reemplazarlo iba a levantar ampolla: "los anfitriones dependían en gran medida de James para romper una decidida defensa del Palace... Fue fantástico verlo de regreso, por supuesto, pero ¿por qué Everton sacrificaría a su mejor jugador atacante en un juego en el que Crystal Palace amenazaba con luchar para regresar? Para cuando Batshuayi anotó, los Blues necesitaban desesperadamente a Rodríguez nuevamente para sacarlos del fango, pero él ya se había puesto el abrigo... Quitar a un jugador con una calidad tan clara siempre será una decisión cuestionable", dijo.



Ancelotti reconoció que era parte del plan, que había que ser prudentes en el regreso después de una para de mes y medio, y se ilusionó: "James está bien, en buenas condiciones. Se entrenó bien en el parón internacional y está motivado. Su físico es bueno en este momento. Va a poner más calidad en nuestra juego de ataque. Es importante para nosotros que James vuelva a su mejor nivel. Al comienzo de la temporada lo hizo muy bien en la parte delantera y ayudó al equipo a marcar goles. Tenemos la esperanza de que haga lo mismo", dijo.



Ahora, pasando la página de la admiración y el entusiasmo, habría que pensar en los objetivos de Everton y ahí parece que ni toda la magia de James alcanza: "Rodríguez demostró una vez más lo importante que es para los 'Blues' pero no se puede esperar de manera realista que arrastre al Everton a Europa solo por su cuenta. Otros jugadores necesitaban dar un paso al frente contra Palace y, desafortunadamente, en su mayor parte les faltaba la calidad requerida en los momentos importantes". Calvert-Lewin y Richarlison fueron calificados con solo 5 puntos, por si hay dudas sobre a quién se dirigen hoy las críticas...



Total, James sumó su gol 100, se declaró feliz por volver con consistencia y además aportar un gol que pudo ser definitivo. Bien por él. Pero de nuevo, Everton sigue siendo Everton y hace falta más que un jugador de primer nivel para cumplir una meta tan ambiciosa en el torneo más exigente de Europa. Una vez más, una golondrina no hace verano...