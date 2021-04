¡Nada mal para no ser goleador! James suma 100 celebraciones en Europa

No habrá sido suficiente para ayudar a Everton a imponerse en su casa contra Crystal Palace (1-1), pero sí que cuenta para su registro personal.

Este lunes, James Rodríguez completó la nada despreciable suma de 100 goles en Europa, un registro meritorio tratándose de un jugador que no es goleador, que ni siquiera es delantero sino creativo.



James ajustó en Goodison Park un número redondo, el sexto de su carrera en Everton, el cual se suma a los 37 de Real Madrid; 32 de Porto; 15 de Bayern y 15 de Mónaco, 10.

​

James Rodríguez volvía en Goodison Park tras una larga pausa por lesión, 45 días más exactamente, y su balance general iba de menos a más.



Registró precauciones en las primeras acciones, creando algún espacio de parte de los marcadores rivales que le permitieron insinuar conexiones con Calvert-Lewin y especialmente con Richarlison en la primera etapa.



Su primer intento de cara a puerta llegó a los 24 minutos de juego, una acción en la que bajó la pelota y la acomodó con su sensible zurda pero se le fue arriba el remate. Después fue todo sociedad, especialmente con Richarlison, a quien le sirvió dos centros, el último en un tiro libre que se fue apenas desviado. ¡Richi! ¡Richi! gritaba una y otra vez al atacante, en ese cierre antes del pitazo, su momento más productivo.



Se sentía el frío cuando salía al complemento y el aliento se evaporaba rápidamente pero él sabía que iba a entrar en calor muy pronto.



Fue a los 56, cuando en la jugada que nació con Richarlison por izquierda fue al centro para RIcharlison, gran reacción del arquero en la salida, pero el rebote le quedó a Coleman y este vio aparecer oportuno a James desde atrás, quien de afuera metió la pelota muy pegadita al palo, imposible para un arquero que parecía invencible.



El DT Ancelotti dispuso el cambio a los 77, con la intención de cerrar el partido, amparado en una defensa que no siempre la ha dado garantías, y así al final se le escapó la victoria, pues una duda acabó con el 1-1 final y no hubo chispa en la cancha ni tiempo para intentar algo más.